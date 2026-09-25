EQS-Adhoc: net digital AG: net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an

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net digital AG: net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an



25.09.2026 / 13:40 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an

Düsseldorf, 25. September 2026 – Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hebt aufgrund des erfreulichen Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr, der sich seitdem fortgesetzt hat, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Erwartet werden nunmehr für 2026 ein Umsatz von rd. 60 Mio. Euro und ein EBITDA von 6,2 – 6,5 Mio. Euro. Zuvor lautete die Prognose auf 48 – 53 Mio. Euro Umsatz und 4,7 – 5,2 Mio. Euro EBITDA. Die positive Geschäftsentwicklung wird von allen Geschäftsbereichen gleichermaßen getragen.

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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Die nunmehr vorliegenden endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 bestätigen mit einem Umsatz von 31 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,2 Mio. Euro die vermeldeten vorläufigen Zahlen (vgl. Ad hoc vom 25.8.2026) vollumfänglich. Der Halbjahresbericht wird heute im Laufe des Tages veröffentlicht und steht auf der Website unter www.net-digital.com zum Download bereit.

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG:

edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de

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