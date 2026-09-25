EQS-Adhoc: RAG-Stiftung: RAG-Stiftung zu einer möglichen Übernahme der Evonik durch BASF
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EQS-Ad-hoc: RAG-Stiftung / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
RAG-Stiftung: RAG-Stiftung zu einer möglichen Übernahme der Evonik durch BASF
25.09.2026 / 15:37 CET/CEST
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|RAG-Stiftung: RAG-Stiftung zu einer möglichen Übernahme der Evonik durch BASF
|Essen, den 25.09.2026. Die RAG-Stiftung hat derzeit drei Schuldverschreibungen mit einem Umtauschrecht in Aktien der Evonik Industries AG ("Evonik") ausstehen (ISIN: DE000A30VPN9, DE000A352B25 und DE000A460KE7).
Die RAG-Stiftung bestätigt, dass sie durch die BASF auf ein etwaiges freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der BASF für Evonik angesprochen worden ist.
Die RAG-Stiftung wird eine weitere Erklärung abgeben, sobald und sofern sie es für erforderlich hält.
Die RAG-Stiftung hält derzeit rund 43,8% der von der Evonik ausgegebenen Aktien.
|Kontakt:
Sabrina Manz
Leiterin Presse / Öffentlichkeitsarbeit
RAG-Stiftung
Im Welterbe 10
45141 Essen
Telefon +49 (0) 201 378 3366
Fax +49 (0) 201 378 3400
E-Mail-Adresse Sabrina.Manz@rag-stiftung.de
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|Im Welterbe 10
|45141 Essen
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|Internet:
|www.rag-stiftung.de
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|WKN:
|A11QGV , A2LQRA, A3E44N, A30VPN
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