EQS-Adhoc: RAG-Stiftung: RAG-Stiftung zu einer möglichen Übernahme der Evonik durch BASF

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EQS-Ad-hoc: RAG-Stiftung / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
RAG-Stiftung: RAG-Stiftung zu einer möglichen Übernahme der Evonik durch BASF

25.09.2026 / 15:37 CET/CEST
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RAG-Stiftung: RAG-Stiftung zu einer möglichen Übernahme der Evonik durch BASF
Essen, den 25.09.2026. Die RAG-Stiftung hat derzeit drei Schuldverschreibungen mit einem Umtauschrecht in Aktien der Evonik Industries AG ("Evonik") ausstehen (ISIN: DE000A30VPN9, DE000A352B25 und DE000A460KE7).
Die RAG-Stiftung bestätigt, dass sie durch die BASF auf ein etwaiges freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der BASF für Evonik angesprochen worden ist.
Die RAG-Stiftung wird eine weitere Erklärung abgeben, sobald und sofern sie es für erforderlich hält.

Die RAG-Stiftung hält derzeit rund 43,8% der von der Evonik ausgegebenen Aktien.
Kontakt:
Sabrina Manz
Leiterin Presse / Öffentlichkeitsarbeit
RAG-Stiftung
Im Welterbe 10
45141 Essen
Telefon +49 (0) 201 378 3366
Fax +49 (0) 201 378 3400
E-Mail-Adresse Sabrina.Manz@rag-stiftung.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:RAG-Stiftung
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45141 Essen
Deutschland
Telefon:+49 201 378 3333
Fax:+49 201 378 3400
E-Mail:info@rag-stiftung.de
Internet:www.rag-stiftung.de
ISIN:DE000A11QGV1, DE000A2LQRA1, DE000A3E44N7, DE000A30VPN9,
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