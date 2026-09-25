EQS-Adhoc: RAG-Stiftung: RAG-Stiftung zu einer möglichen Übernahme der Evonik durch BASF

Essen, den 25.09.2026. Die RAG-Stiftung hat derzeit drei Schuldverschreibungen mit einem Umtauschrecht in Aktien der Evonik Industries AG ("Evonik") ausstehen (ISIN: DE000A30VPN9, DE000A352B25 und DE000A460KE7).

Die RAG-Stiftung bestätigt, dass sie durch die BASF auf ein etwaiges freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der BASF für Evonik angesprochen worden ist.

Die RAG-Stiftung wird eine weitere Erklärung abgeben, sobald und sofern sie es für erforderlich hält.



Die RAG-Stiftung hält derzeit rund 43,8% der von der Evonik ausgegebenen Aktien.