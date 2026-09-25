EQS-AFR: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. / Veröffentlichung von Finanzberichten
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
25.09.2026 / 10:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.big.at/investor-relations
25.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
|Trabrennstraße 2c
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|big.at
|LEI Code:
|EXKDMVYZD1BRX1AH7433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2405542 25.09.2026 CET/CEST