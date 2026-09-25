EQS-AFR: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. / Veröffentlichung von Finanzberichten
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.09.2026 / 10:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.big.at/investor-relations

25.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Trabrennstraße 2c
1020 Wien
Österreich
Internet:big.at
LEI Code:EXKDMVYZD1BRX1AH7433
Ende der MitteilungEQS News-Service

2405542 25.09.2026 CET/CEST

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