EQS-AFR: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. / Veröffentlichung von Finanzberichten

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.09.2026 / 10:10 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.big.at/investor-relations

25.09.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Trabrennstraße 2c 1020 Wien Österreich Internet: big.at LEI Code: EXKDMVYZD1BRX1AH7433

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2405542 25.09.2026 CET/CEST