EQS-AFR: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



25.09.2026 / 17:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://classic.gs.de/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/geschaeftsberichte/Wertpapier_HY_2026.pdf

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH Marienturm Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.gs.de LEI Code: 549300CRL28LF3CSEA14

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