EQS-AFR: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
25.09.2026 / 17:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026
Ort:
https://classic.gs.de/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/geschaeftsberichte/Wertpapier_HY_2026.pdf
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
|Marienturm Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.gs.de
|LEI Code:
|549300CRL28LF3CSEA14
|Ende der Mitteilung
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2405752 25.09.2026 CET/CEST