EQS-AFR: Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo Vorarlberg Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.09.2026 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/halbjahresfinanzbericht-2026

25.09.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo-Passage 1 6901 Bregenz Österreich Internet: www.hypovbg.at LEI Code: NS54DT27LJMDYN1YFP35

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