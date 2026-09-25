EQS-AFR: Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo Vorarlberg Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.09.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/halbjahresfinanzbericht-2026

25.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1
6901 Bregenz
Österreich
Internet:www.hypovbg.at
LEI Code:NS54DT27LJMDYN1YFP35
Ende der MitteilungEQS News-Service

2405708 25.09.2026 CET/CEST

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