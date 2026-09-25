EQS-AFR: Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vereinigte Filzfabriken AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
25.09.2026 / 12:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Vereinigte Filzfabriken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://vfg.de/investor-relations
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vereinigte Filzfabriken AG
|Giengener Weg 66
|89568 Hermaringen
|Deutschland
|Internet:
|www.vfg.de
|LEI Code:
|529900O27ASPZ0A2VF02
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2405568 25.09.2026 CET/CEST