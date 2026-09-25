EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Ditandus GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.09.2026 / 12:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Ditandus GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Benon
|Nachname(n):
|Janos
|Position:
|CEO
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|flatexDEGIRO SE
b) LEI
|529900IRBZTADXJB6757
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000FTG1111
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,94 EUR
|10.149,66 EUR
|29,94 EUR
|7.874,22 EUR
|29,94 EUR
|24.101,70 EUR
|29,94 EUR
|6.377,22 EUR
|29,94 EUR
|33.173,52 EUR
|29,96 EUR
|36.401,40 EUR
|29,96 EUR
|2.876,16 EUR
|29,96 EUR
|8.748,32 EUR
|29,96 EUR
|5.842,20 EUR
|29,96 EUR
|13.122,48 EUR
|29,96 EUR
|2.456,72 EUR
|29,98 EUR
|10.163,22 EUR
|29,98 EUR
|509,66 EUR
|29,98 EUR
|2.698,20 EUR
|29,98 EUR
|10.433,04 EUR
|29,98 EUR
|16.489,00 EUR
|30,00 EUR
|9.630,00 EUR
|30,00 EUR
|9.780,00 EUR
|30,00 EUR
|11.850,00 EUR
|30,02 EUR
|1.951,30 EUR
|30,02 EUR
|10.476,98 EUR
|30,02 EUR
|5.853,90 EUR
|30,04 EUR
|4.475,96 EUR
|30,04 EUR
|9.312,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|29,9703 EUR
|254.747,2600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107236 25.09.2026 CET/CEST
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