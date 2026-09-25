EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Ditandus GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.09.2026 / 12:44 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Ditandus GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Benon Nachname(n): Janos Position: CEO

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

flatexDEGIRO SE

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,94 EUR 10.149,66 EUR 29,94 EUR 7.874,22 EUR 29,94 EUR 24.101,70 EUR 29,94 EUR 6.377,22 EUR 29,94 EUR 33.173,52 EUR 29,96 EUR 36.401,40 EUR 29,96 EUR 2.876,16 EUR 29,96 EUR 8.748,32 EUR 29,96 EUR 5.842,20 EUR 29,96 EUR 13.122,48 EUR 29,96 EUR 2.456,72 EUR 29,98 EUR 10.163,22 EUR 29,98 EUR 509,66 EUR 29,98 EUR 2.698,20 EUR 29,98 EUR 10.433,04 EUR 29,98 EUR 16.489,00 EUR 30,00 EUR 9.630,00 EUR 30,00 EUR 9.780,00 EUR 30,00 EUR 11.850,00 EUR 30,02 EUR 1.951,30 EUR 30,02 EUR 10.476,98 EUR 30,02 EUR 5.853,90 EUR 30,04 EUR 4.475,96 EUR 30,04 EUR 9.312,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,9703 EUR 254.747,2600 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO SE Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.flatexdegiro.com LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757

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