EQS-News: Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen



25.09.2026 / 17:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen

Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2026 Senior Notes, der Reinstated 2029 Senior Notes, der Super Senior Notes und der East Refinancing Notes sind vollzogen worden und in Kraft getreten

Berlin, 25. September 2026 – Die Anleihebedingungen der folgenden Anleihen der ACCENTRO Real Estate AG („ACCENTRO“ oder „Gesellschaft“) bzw. ihrer Tochtergesellschaft sind geändert worden (die „Änderungen“): (i) die „Reinstated 2026 Senior Notes“ (ISIN: DE000A254YS5), (ii) die „Reinstated 2029 Senior Notes“ (ISIN: DE000A3H3D51), (iii) die „Super Senior Notes“ (ISIN: DE000A4DFWD1) sowie (iv) die von der ACCENTRO East Holding GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, begebenen „East Refinancing Notes“ (ISIN: DE000A4DFNY6) (zusammen die „Anleihen“).

Die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2029 Senior Notes, der Super Senior Notes und der East Refinancing Notes sind im Wege der konsensualen Einigung mit sämtlichen jeweiligen Anleihegläubigern umgesetzt worden. Die Änderungen der Reinstated 2026 Senior Notes sind im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) durchgeführt worden (vgl. Pressemitteilung vom 31. Juli 2026).

Die Änderungen sind durch Beifügung zur jeweiligen Globalurkunde wirksam geworden.

Zu den erfolgreichen Änderungen der Anleihen erklärte Katja Bielecke, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft:

„Die durch den erfolgreichen Abschluss der Anleiheänderungen gewonnene zusätzliche Zeit und finanzielle Flexibilität hat der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, Marktverschiebungen sowohl in der eigenen Kapitalstruktur als auch in den zugrunde liegenden Investitionsmärkten zu nutzen.

Wir danken den Anleihegläubigern aller vier Anleihen für die große Unterstützung der ACCENTRO-Gruppe und das dem neuen Vorstand entgegengebrachte Vertrauen. Beides ist die wichtige Grundlage dafür, dass der neue Vorstand die wertsteigende Neuausrichtung von ACCENTRO erfolgreich fortsetzen kann.“

Die Änderungen der Anleihebedingungen umfassen insbesondere die folgenden wesentlichen Punkte (vgl. dazu bereits Ad-hoc-Mitteilung vom 8. Juli 2026):

Laufzeitverlängerungen: Die Fälligkeit der Reinstated Senior Secured Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Reinstated 2026 Senior Notes und der Reinstated 2029 Senior Notes ist jeweils vom 30. September 2029 auf den 30. September 2031 verschoben worden; die jeweilige Reinstated Subordinated Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) entsprechend vom 30. Dezember 2034 auf den 30. Dezember 2036. Der Fälligkeitstermin der Super Senior Notes ist vom 30. Dezember 2027 auf den 30. Dezember 2029 verlängert worden. Der Fälligkeitstermin der East Refinancing Notes (aktuell 30. Juni 2027) kann um bis zu zwei einjährige Verlängerungszeiträume nach Ermessen der Accentro East Holding GmbH verlängert werden.

Tilgungsregelungen: Die Mindestpflichttilgungsregelungen der Reinstated 2026 Senior Notes und Reinstated 2029 Senior Notes sowie die Regelung zur Pflichttilgung aus Erlösen der Super Senior Notes sind vollständig gestrichen worden. Bei den East Refinancing Notes ist die Verpflichtung zur vorzeitigen Rückzahlung aus Nettoveräußerungserlösen auf nach dem 31. Dezember 2026 vereinnahmte Erlöse beschränkt worden. Für spätere Zeiträume kann die Geschäftsführung auf die Rückzahlungspflicht verzichten, sofern die Erlöse innerhalb von sechs Monaten für CAPEX-Maßnahmen eingesetzt werden.

Akquisitionsbeschränkungen: Für die Reinstated 2026 Senior Notes, die Reinstated 2029 Senior Notes und die Super Senior Notes sind die Akquisitionsbeschränkungen in Bezug auf Inventory Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) für das Kalenderjahr 2026 vollständig aufgehoben worden. Ab 2027 wird das jährliche Akquisitionsvolumen (auf Eigenkapitalbasis) bezogen auf Investment Property und Inventory Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) auf insgesamt EUR 50.000.000 angehoben (bisher: EUR 40.000.000 für Inventory Property). Nicht ausgeschöpfte Beträge können in Folgejahren genutzt werden. Für die East Refinancing Notes werden Akquisitionen grundsätzlich gestattet, soweit nicht ausdrücklich untersagt.

Anhebung Tap-Issue-Cap: Der Tap-Issue-Cap (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Super Senior Notes ist auf EUR 30.000.000 erhöht worden (bisher: EUR 15.000.000). Nachdem ACCENTRO nach dieser Regelung bisher neue Schuldverschreibungen im Nennwert von rund EUR 15.000.000 ausgegeben hat, steht ihr jetzt erneut ein Emissionsvolumen für neue Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu EUR 15.000.000 zur Verfügung.

Verzicht auf Rechte aus Pflichtverletzungen: Die Anleihegläubiger aller vier Anleihen haben auf Rechte aus etwaigen Verstößen gegen Reporting-Pflichten sowie gegen die Beschränkungen der Finanzverbindlichkeiten bis zum 31. Dezember 2026 verzichtet. Die Anleihegläubiger der East Refinancing Notes haben auf Rechte im Zusammenhang mit der Nichtverwendung des Veräußerungserlöses aus dem Verkauf des Teilportfolios East zur vorzeitigen Rückzahlung verzichtet.

Neben den Änderungen der Anleihebedingungen ist auch das Intercreditor Agreement geändert worden. Es sieht nunmehr unter anderem vor, dass die Gesellschaft für die Reinstated 2026 Senior Notes über eine Rückkaufskapazität (Repurchase Basket Capacity) von bis zu EUR 10.000.000 zum Marktwert (Market Value) verfügt.



Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein Wohninvestor mit Fokus auf die Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst drei Kernbereiche: mieternaher Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de



Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

Theresa Walz

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

Email: walz@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 572



Ansprechpartner für Investor Relations:

Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

Email: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272

25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A40ZVK3 WKN: A40ZVK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200VKLY50XNAFCM46 EQS News ID: 2405804

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2405804 25.09.2026 CET/CEST