EQS-News: AlphaESS bringt AlphaQ in den Benelux-Ländern auf den Markt

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AlphaESS bringt AlphaQ in den Benelux-Ländern auf den Markt



25.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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AlphaQ feiert sein europäisches Debüt mit Partnerveranstaltungen in Belgien und den Niederlanden

EINDHOVEN, Niederlande, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- AlphaESS hat AlphaQ, einen KI-gestützten Energie-Agenten für Heimenergiesysteme, erstmals in Europa eingeführt – beginnend mit Partnerveranstaltungen in Belgien am 16. September und in den Niederlanden am 22. September.

AlphaQ wurde entwickelt, um Hausbesitzern eine zentrale Schnittstelle zu ihrem Energiesystem zu bieten. Es vereint Energieanalysen, tariforientiertes Energiemanagement und Kundensupport an einem Ort, während spezialisierte Funktionen im Hintergrund arbeiten.

AlphaESS Launches AlphaQ in Benelux

Q Insight hilft Nutzern zu verstehen, was ihr System gerade tut und was als Nächstes voraussichtlich passieren wird, ohne dass sie Diagramme selbst interpretieren müssen. Bei dynamischen Tarifen prognostiziert der KI-Modus Strompreise, Solarstromerzeugung und den Haushaltsbedarf, um das Laden und Entladen zu optimieren, wobei der Energieplan der Batterie alle 15 Minuten aktualisiert wird. Auf der Service-Seite nutzt AlphaQ Fehlerprotokolle und Live-Systemdaten zur Unterstützung der Diagnose und hilft Installateuren so, Probleme schneller zu identifizieren und die nächsten Schritte zu bestimmen.

Neben AlphaQ erweitert AlphaESS sein Energieangebot für Privathaushalte in den Benelux-Ländern mit VitaPower 3600 AC. Diese All-in-One-Heim-Batterie kombiniert 4–16 kWh modularen Speicher, 3,68 kW bidirektionale Wechselstromleistung und intelligentes Energiemanagement und hilft Hausbesitzern so, mehr ihrer eigenen Solarenergie zu speichern und zu nutzen. Ausgehend von einer 800-W-Plug-and-Play-Konfiguration lässt sich die Leistung durch einfache Verkabelung und Aktivierung auf die volle Leistung von 3,68 kW erweitern. Der KI-Modus optimiert das Laden und Entladen automatisch auf Basis von Energiepreisen, Solar- und Wetterprognosen. Die Vorbestellungen für die VitaPower 3600 AC beginnen in den Niederlanden am 22. September. AlphaESS erweitert sein Portfolio für Privathaushalte in der Region zudem um eine neue Plug-in-Batterie.

Weitere Informationen finden Sie unter: AlphaESS VitaPower 3600 AC | Plug-in-Heimbatterie

„AlphaQ ist der nächste Schritt in dieser Partnerschaft: KI nicht als Modewort, sondern als konkretes Instrument, um automatisch das beste Energieergebnis für jeden Kunden zu erzielen", sagte Jeff Noelmans, Geschäftsführer von AlphaESS Niederlande.

Die Markteinführung fällt zudem mit dem einjährigen Jubiläum von AlphaESS Benelux BV zusammen. Laut Mordor Intelligence's Residential BESS Market Analysis 2026 hielt AlphaESS im ersten Halbjahr 2026 einen Marktanteil von 29,7 % am Markt für BESS-Anlagen für Privathaushalte in den Niederlanden und von 19,5 % in Belgien.

Informationen zu AlphaESS

AlphaESS wurde 2012 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen. AlphaESS zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum aus, darunter Projekte im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich sowie Großprojekte und Versorgungsprojekte. AlphaESS verfügt über mehr als 40 Tochtergesellschaften, die lokale Dienstleistungen anbieten, sowie über mehr als 300.000 Systeme, die in mehr als 130 Ländern weltweit im Einsatz sind und es Millionen von Menschen ermöglichen, zuverlässige, zugängliche und saubere Energie zu nutzen.

Cision

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