EQS-News: Boehringer Ingelheim und die WHO Foundation starten eine weltweite Zusammenarbeit, um die Versorgungslücke im Bereich Adipositas und Stoffwechselgesundheit zu schließen

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Boehringer Ingelheim und die WHO Foundation starten eine weltweite Zusammenarbeit, um die Versorgungslücke im Bereich Adipositas und Stoffwechselgesundheit zu schließen



25.09.2026 / 12:45 CET/CEST

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Unterstützung im Bereich Adipositas und Stoffwechselgesundheit durch einen Beitrag von Boehringer Ingelheim in Höhe von 5 Millionen US-Dollar über drei Jahre

Die Zusammenarbeit wird die integrierte Versorgung bei Adipositas und damit verbundenen Herz-Kreislauf-, Nieren-, Leber- und Stoffwechselerkrankungen stärken, um die Behandlungsergebnisse für Menschen weltweit zu verbessern, die mit diesen miteinander verbundenen Erkrankungen leben.

GENF, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim und die WHO Foundation gaben heute eine dreijährige Zusammenarbeit bekannt, um Fortschritte bei der Bekämpfung von Adipositas und den damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen in ressourcenarmen Regionen zu beschleunigen.

Adipositas zählt zu den dringendsten globalen Herausforderungen im Gesundheitsbereich. Im Jahr 2022 waren weltweit mehr als 2,5 Milliarden Erwachsene und über 390 Millionen Kinder und Jugendliche übergewichtig; jeder achte Mensch weltweit lebte mit Adipositas, deren Prävalenz sich bei Erwachsenen seit 1990 mehr als verdoppelt hat.

Die Zusammenarbeit, die durch einen Beitrag von Boehringer Ingelheim in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an die WHO Foundation unterstützt wird, zielt darauf ab, die Vorbereitung und Bereitschaft der Gesundheitssysteme zur Überwachung und Versorgung bei Adipositas sowie damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen zu stärken und Ansätze zu ermöglichen, die den Gesundheitssektor sowie andere Sektoren zusammenbringen und Menschen mit nichtübertragbaren Krankheiten (NCDs) sinnvoll in politische Diskussionen über eine patientenzentrierte Versorgung einbeziehen.

„Das Ausmaß sowie die Komplexität der Herausforderungen im Zusammenhang mit Adipositas und Stoffwechselerkrankungen erfordern einen integrierten Ansatz, der die Grundlagen der Versorgung stärkt", sagte Anil Soni, Geschäftsführer der WHO Foundation. „Durch diese Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim werden wir Ländern ermöglichen, wissenschaftliche Erkenntnisse und globale Leitlinien in integrierte Leistungen umzusetzen, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. Die Zusammenarbeit kann außerdem Erkenntnisse und praktische Modelle hervorbringen, die den Fortschritt weit über die ursprünglich beteiligten Länder hinaus fördern."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die WHO Foundation die Bemühungen der WHO zur Umsetzung ihres „Acceleration Plan to Stop Obesity (2022–2030)" („Beschleunigungsplan zur Eindämmung von Adipositas (2022–2030)") unterstützen. Der Plan, der 2022 von den WHO-Mitgliedstaaten verabschiedet wurde, unterstützt die Länder dabei, durch evidenzbasierte Maßnahmen, Eigenverantwortung der Länder und systemische Veränderungen den Schritt von der Verpflichtung zur Umsetzung zu vollziehen.

„Adipositas und damit verbundene Stoffwechselerkrankungen lassen sich nicht isoliert wirksam bekämpfen. Dafür braucht es Gesundheitssysteme, die ihre gemeinsamen Einflussfaktoren erkennen und eine koordinierte, langfristige Versorgung gewährleisten. Wenn wir das richtig angehen, bietet sich damit eine Chance für Regierungen, Gesundheitssysteme und die Gesellschaft", sagte Shashank Deshpande, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Human Pharma bei Boehringer Ingelheim. „Durch diese Zusammenarbeit von Boehringer Ingelheim und der WHO Foundation im Bereich der Stoffwechselgesundheit, die zum richtigen Zeitpunkt kommt, können wir dazu beitragen, globale Ziele in praktische, nachhaltige Veränderungen für die Menschen und die Gesundheitssysteme umzusetzen."

Die Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Boehringer Ingelheim und der WHO Foundation zur Stärkung der Systeme zur Suizidprävention in Nord- und Südamerika auf. Durch die Verknüpfung der Adipositasversorgung mit der Prävention und Behandlung damit verbundener Erkrankungen zielt die neue Zusammenarbeit darauf ab, einen umfassenderen Ansatz im Umgang mit Adipositas und der damit verbundenen Stoffwechselgesundheit zu fördern. Das langfristige Ziel besteht darin, dazu beizutragen, dass eine integrierte und gerechte Versorgung chronisch Kranker zu einem festen Bestandteil widerstandsfähiger Systeme der medizinischen Grundversorgung wird.

Informationen zur WHO Foundation Die WHO Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz, die Ressourcen mobilisiert und Partnerschaften aufbaut, um die globale Gesundheit zu fördern. Sie arbeitet mit philanthropischen Organisationen, Unternehmen sowie Privatpersonen zusammen, um den Auftrag der Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen und gleichzeitig die Neutralität sowie die Unabhängigkeit der WHO zu wahren.

Informationen zu Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sowohl im Bereich der Human- als auch der Tiergesundheit tätig ist. Als einer der führenden Investoren der Branche in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien, die das Leben in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf verbessern und verlängern können. Boehringer ist seit seiner Gründung im Jahr 1885 unabhängig und verfolgt eine langfristige Perspektive, indem es Nachhaltigkeit in die gesamte Wertschöpfungskette einbindet. Unsere rund 54 300 Beschäftigten sind in über 130 Märkten tätig, um eine gesündere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.boehringer-ingelheim.com/uk (Vereinigtes Königreich und Irland) oder www.boehringer-ingelheim.com (Rest der Welt).

Hinweis von Boehringer Ingelheim zur Zielgruppe Diese Pressemitteilung wird von unserer Unternehmenszentrale in Ingelheim, Deutschland, herausgegeben und soll Informationen über unsere weltweiten Geschäftsaktivitäten vermitteln. Bitte beachten Sie, dass die Informationen zum Zulassungsstatus sowie zu den Kennzeichnungen zugelassener Produkte von Land zu Land variieren können und dass in den Ländern, in denen wir tätig sind, möglicherweise eine länderspezifische Pressemitteilung zu diesem Thema veröffentlicht wurde.

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