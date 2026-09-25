EQS-News: Chinas kulturelle Ausstrahlung und politische Öffnung locken immer mehr ausländische Gäste an

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Chinas kulturelle Ausstrahlung und politische Öffnung locken immer mehr ausländische Gäste an



25.09.2026 / 06:50 CET/CEST

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BEIJING, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- ein Bericht von CMG

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China hat in diesem Sommer eine steigende Zahl ausländischer Touristen begrüßt, wobei sich das reichhaltige kulturelle Angebot und die tourismusfreundlichen Visapolitiken als große Anziehungspunkte erweisen.

https://german.cgtn.com/2026/07/31/ARTI1785466271773840

In der ersten Jahreshälfte 2026 reisten mehr als 22 Millionen ausländische Staatsangehörige nach China ein, ein Anstieg von 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei etwa drei Viertel von ihnen von visumfreien Politiken profitierten.

Dieser Anstieg erfolgt, während China seine Visumfreiheitspolitik ausweitet, Besuchern einfache Zahlungsmöglichkeiten bietet und beim Abflug sofortige Mehrwertsteuerrückerstattungen gewährt.

Historische Wahrzeichen in Beijing sind bei ausländischen Besuchern besonders beliebt, wobei einige ihre Eindrücke von Chinas Geschichte und modernem Leben teilen.

„Das hier ist mein zweites Mal in China. Das erste Mal reiste ich nach Shanghai, Nanjing und Suzhou", sagte Valeria De Benedettis, eine italienische Touristin.

„Ich bin froh, dass ich Orte sehen konnte, die Tausende und Abertausende Jahre Geschichte haben. Ich versuche auch, mich in die Gesellschaft einzufügen und mir vielleicht einige Videos auf WeChat und Alipay anzusehen, um einige kulturelle Unterschiede zwischen Italien und China zu sehen", sagte Niccolo Begra, ein weiterer italienischer Tourist.

Spanische Touristen teilten ebenfalls mit, was ihre Aufmerksamkeit während ihres Aufenthalts in China erregte.

„Wir haben Leute in den Parks gesehen, die Tai Chi machen, und auch Karaoke im Park am Abend, und wir lieben es", sagte Miquel Miravet, ein spanischer Tourist.

„Mobile Zahlungen! Daran war ich in Spanien nicht gewöhnt. Jetzt bin ich ein Meister", sagte Sergio, ein weiterer spanischer Tourist.

Eine andere Touristin fand, dass das Einkaufen von Kulturprodukten in China ihrer Reiseerfahrung eine neue Dimension verlieh.

„Wir haben Fächer, Regenschirme, verschiedene Regenschirme mit Designs und Magnete bekommen. Wir haben gestern in einem anderen Einkaufszentrum gesehen, wie sie diese traditionelle Kleidung hatten, aber in einem modernen Stil, sie waren wirklich schön", sagte Valentina, eine italienische Touristin.

Einige der Besucher in Beijing planen auch, in die südchinesische Provinz Guangdong zu fliegen, um den chinesischen Liebesfilm „Dear You" zu sehen und Orte zu besuchen, an denen der Film gedreht wurde.

Basierend auf der Tradition des „Qiaopi", was sich auf Briefe und Geldsendungen bezieht, die von früheren Generationen von Überseechinesen im 19. und 20. Jahrhundert nach Hause geschickt wurden, ist der Film seit seiner Veröffentlichung Ende April ein Hit, mit weltweiten Kinokasseneinnahmen von über 2,1 Milliarden Yuan RMB.

Cision

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