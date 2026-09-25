EQS-News: Clarity schließt Vertrag zum Erwerb eines Kupferprojekts in Idaho ab

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Clarity schließt Vertrag zum Erwerb eines Kupferprojekts in Idaho ab



25.09.2026 / 13:06 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 25. September 2026) - Clarity Metals Corp. (CSE: CMET) (OTC PINK: CLGCF) (FSE: 27G0) ("Clarity" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetall- und Basismetallprojekten spezialisiert, gibt bekannt, dass es am 22. September 2026 mit BG Copper Corp. (der "Verkäufer"), einer unabhängigen Partei, einen Kaufvertrag über Mineral-Claims (der "Vertrag") abgeschlossen hat, in welchem Clarity sich einverstanden erklärt, eine Beteiligung von 80 % an bestimmten Mineral-Claims im Lemhi County, Idaho, vom Verkäufer zu erwerben (der "Erwerb"), und zwar Claims, die kollektiv unter dem Namen Bobcat-Projekt (die "Liegenschaft") laufen. Der verbleibende Anteil an der Liegenschaft befindet sich im Besitz von Kluane Capital FZCO und Cloudbreak Discovery PLC, die beide einen Carried Interest von je 10 % an der Liegenschaft halten, bis Clarity eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie vorliegt, die belegt, dass die Erschließung der Liegenschaft technisch machbar und wirtschaftlich rentabel ist; anschließend wollen die Parteien ein Joint Venture zur Erschließung der Liegenschaft gründen.

Projekt-Highlights:

Frühere Kartierungen deuten auf eine große Alterationszone hin, die auf ein Porphyrsystem hindeutet.

Vergangene Bohrergebnisse, einschließlich 100,13 m mit 0,36 % Kupfer ab 74,83 m in Diamantkernbohrung BC-1 Einschließlich 32,01 m mit 0,57 % Kupfer ab 134,11 m

Mine Lang - Untertage-Goldförderbetrieb aus den 1930er Jahren (gemeldete Fördermenge ca. 5000 Unzen) an einer Nord-Süd-Scherzone am Napoleon Ridge, wobei eine im Querschlag entnommene 6 m Splitterprobe 1,55 g/t Au ergab; die Struktur ist in der Tiefe nicht geprüft.[2]





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Gemäß dem Vertrag hat sich Clarity bereit erklärt, an den Verkäufer 20 Millionen Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem angenommenen Preis von $0,05 pro Einheit auszugeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft (jeweils eine "Aktie") und einem Warrant (jeweils ein "Warrant") besteht, der den Inhaber von diesem dazu berechtigt, eine zusätzliche Aktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Basispreis von $0,10 pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Abschlussdatum zu erwerben. Für die Aktien gilt eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabedatum. Im Zusammenhang mit dem Erwerb werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Der Abschluss des Erwerbs steht weiterhin unter anderem unter dem Vorbehalt, dass alle erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die "CSE"), vorliegen und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Clarity rechnet damit, den Erwerb im September 2026 abzuschließen.

Über das Bobcat-Projekt

Die Liegenschaft befindet sich 20 km nördlich von Salmon, Idaho, in zentraler Lage nahe der nördlichen Grenze zu Montana und umfasst 50 nicht patentierte Erzabbau-Claims mit einer Fläche von ca. 418,63 Hektar im Lemhi County, Idaho, innerhalb des Salmon-Challis National Forest. Die Liegenschaft umfasst ein Kupfer-Porphyr-System, das mit einem Intrusivkomplex aus dem Eozän verbunden ist. Bislang wurden zwei mineralisierte Zentren innerhalb einer distriktweiten Alterationszone identifiziert. Die vergangenen Explorationen durch Cominco American, Corona und BHP zwischen 1977 und Mitte der 1990er Jahre umfassten geologische Kartierungen, Boden- und Gesteinsgeochemie, induzierte Polarisationsmessungen sowie Diamantkernbohrungen, die eine Kupfermineralisierung an der Oberfläche und in der Tiefe bestätigten, einschließlich einer potenziellen Zone mit supergener Chalkosin-Anreicherung. Die im Jahr 2019 abgeschlossenen Probenahmen an der Oberfläche bestätigten eine weit verbreitete porphyrartige Alteration und Kupfermineralisierung in der gesamten Liegenschaft. Teile des Systems, einschließlich der auf der Westflanke des Napoleon Ridge freigelegten Kupfermineralisierung, wurden bisher nicht durch Bohrungen untersucht.

Zu den Highlights der vergangenen Arbeiten zählen die von Cominco American Incorporated zwischen 1977 und 1981 durchgeführten Bohrungen, bei denen das Porphyrsystem Bobcat Gulch mit fünf weit auseinander liegenden Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 6549 Fuß (1996 m) untersucht wurde. Unter anderem wurden folgende Ergebnisse gemeldet: 100,13 m mit 0,36 % Kupfer ab 74,83 m, einschließlich 32,01 m mit 0,57 % Kupfer ab 134,11 m im Bohrloch BC-1; sowie 44,20 m mit einem Gehalt von 0,27 % Kupfer im Bohrloch BC-2 ab 60,35 m; und 2,44 m mit 1,02 % Kupfer innerhalb einer Chalkosin-Mineralisierung im Bohrloch BC-5. Der Chalkosin wird als Anreicherungsschicht supergener Herkunft interpretiert[3].

Zu den weiteren Arbeiten auf der Liegenschaft gehören Boden- und Gesteinsprobenahmen und IP- und EM-Messungen im Boden. Bohrungen wurden von nachfolgenden Betreibern bis Mitte der 1990er auf der Liegenschaft durchgeführt. Die Liegenschaft umfasst zudem die Mine Lang, einen früheren Untertagebetrieb auf der Ostseite des Napoleon Ridge. Sie wurde in den 1930er Jahren erschlossen und umfasst einen 30 m langen Querschlag, einen 180 m langen Stollen und mehrere Abbausohlen, die von Nord nach Süd verlaufen, sowie eine nach Westen abfallende Schichtflächenscherung. Die gemeldete Fördermenge betrug etwa 5000 Unzen Gold[4].

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Rory Kutluoglu, B.Sc., P.Geo., einer "Qualifizierten Person" gemäß der Definition im National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), geprüft und genehmigt. Herr Kutluoglu ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia (EGBC) eingetragener Geologe sowie ein Fellow der Society of Economic Geologists und der Geological Society of London.

Über Clarity Metals Corp.

Clarity Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten liegt. Das Explorationsmandat von Clarity ist global ausgerichtet und konzentriert sich auf Länder mit etablierten Rechts- und Regulierungssystemen, die Bergbauinvestitionen unterstützen. Das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens ist das Fecteau Gold Project, das etwa 5247,47 Hektar im Abitibi Greenstone Belt in Québec umfasst und in unmittelbarer Nähe zu Gold Field's Windfall Lake Camp (ehemals Osisko Mining Inc.) sowie zu den Projekten von Bonterra Resources liegt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol "CMET" notiert.

Auf www.claritymetals.comerfahren Sie mehr über Clarity Metals Corp. und seine Projekte.

IM NAMEN DES VORSTANDS "Timothy Ko" Timothy Ko

Chief Executive Officer

Tel.: +1 (604) 562-3932

Email: info@claritymetals.com

Website: www.claritymetals.com

Die oben genannten vergangenen Bohrergebnisse stammen aus Unterlagen, die in der Vergangenheit von früheren Betreibern erstellt wurden. Die Qualifizierte Person hat die angewandten Probenahme-, Analyse- oder Sicherungsverfahren nicht unabhängig überprüft und das Unternehmen war nicht in der Lage, die Original-Analysenzertifikate zu prüfen oder die Lage der Bohrkragen, die Bohrlochvermessungen oder die Kernausbeute zu verifizieren. Die angegebenen Abschnitte stellen die gebohrten Kernlängen dar; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Das Unternehmen erachtet die vergangenen Bohrergebnisse als relevant für die Ausrichtung künftiger Explorationen, weist jedoch darauf hin, dass man sich nicht auf sie verlassen sollte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen" ) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Ausdrücke wie: "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die (vielleicht) eintreten, ergriffen oder erzielt werden können, könnten oder würden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und umfassen Aussagen zu Einschätzungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen in Bezug auf die Zukunft, zur Einholung aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen für den Erwerb durch Clarity und den Verkäufer, zur Fähigkeit von Clarity und dem Verkäufer, den Erwerb abzuschließen, sowie zur Fähigkeit von Clarity, eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie zu erhalten und ein Joint Venture für die Liegenschaft zu gründen. Obwohl Clarity der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann Clarity keine Gewähr geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist Clarity von mehrere wesentliche Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass die Marktfundamentaldaten die Durchführbarkeit der Exploration von Mineralressourcen stützen werden, dass die für Clarity erforderlichen Finanzmittel zur Durchführung ihrer geplanten zukünftigen Aktivitäten zur Verfügung stehen, einschließlich der Exploration auf der Liegenschaft, um eine vorläufige Machbarkeitsstudie zu erstellen, und dass qualifiziertes Personal verfügbar ist und gehalten und angeworben werden kann. Andere Faktoren können sich ebenfalls nachteilig auf die zukünftigen Ergebnisse oder die Leistung von Clarity auswirken, darunter allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, zukünftige Mineralpreise, Veränderungen an den Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Mineralen, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die die Mineralexplorationsbranche betreffen, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den Jahres- und Quartalsberichten der Geschäftsführung von Clarity sowie in anderen Unterlagen beschrieben sind, die Clarity bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil von Clarity eingereicht hat. Anhaltender Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima sowie die Konflikte in der Ukraine, in Palästina, im Nahen Osten, im Iran und in den umliegenden Regionen sind zusätzliche Faktoren, die die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Zukunftsaussichten von Clarity auswirken kann. Insgesamt stellen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken dar, die sich aktuell weder beschreiben noch messen lassen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Clarity daraus ziehen wird. Die Leser:innen werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen oder Ereignisse sind. Sie werden daher davor gewarnt, sich unangemessen stark auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Clarity übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

[1]Bunning and Burnet, 1981 Copper-Moolybdenum Mineralization in the Bobcat Gulch Porphyry System Lemhi County, Idaho und die ursprünglichen Bohrprotokolle [2] Tregaskis, 1989 Bobcat Project, Lemhi CO, Idaho. Jahresabschlussbericht: Bd. 1 [3]Bunning and Burnet, 1981 Copper-Moolybdenum Mineralization in the Bobcat Gulch Porphyry System Lemhi County, Idaho und die ursprünglichen Bohrprotokolle [4] Tregaskis, 1989 Bobcat Project, Lemhi CO, Idaho. Jahresabschlussbericht: Bd. 1

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Clarity Metals Corp. Kanada ISIN: CA18066R1038 EQS News ID: 2405648

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