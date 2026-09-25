EQS-News: Envision Energy bringt die Onshore-Windkraftanlage Model T - EN175/8.0 auf den Markt und treibt damit die anlagenweite Optimierung sowie die Wertschöpfung über den gesamten Lebenszyklus für zukünftige Energiesysteme voran

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Envision Energy bringt die Onshore-Windkraftanlage Model T - EN175/8.0 auf den Markt und treibt damit die anlagenweite Optimierung sowie die Wertschöpfung über den gesamten Lebenszyklus für zukünftige Energiesysteme voran



25.09.2026 / 13:45 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, hat heute auf der WindEnergy Hamburg das Modell T – EN175/8.0 vorgestellt – eine intelligente Onshore-Windkraftanlage der 8-MW-Klasse mit einem Rotordurchmesser von 175 Metern Die neue Turbine wurde für Standorte mit mittleren Windgeschwindigkeiten sowie für anspruchsvolle Betriebsbedingungen konzipiert und kombiniert fortschrittliche Aerodynamik, integrierte Antriebstechnologien und KI-gestützte autonome Optimierung, um einen höheren Energieertrag, mehr Zuverlässigkeit und einen gesteigerten Wert über den gesamten Lebenszyklus zu erzielen.

Envision EN175/8.0 Wind Turbine

Die EN175/8.0 basiert auf der bewährten Model-T -Plattform von Envision, für die bisher mehr als 4.000 Einheiten bestellt und rund 1.500 Einheiten installiert wurden. Aufbauend auf diesen Plattformerfahrungen vereint die neue Windkraftanlage die geräuscharme Aerodynamik-Technologie der sechsten Generation von Envision, intern entwickelte und gefertigte Schlüsselkomponenten sowie die autonome Optimierungssteuerung Galileo, die auf dem Tianji Weather Foundation Model und dem Dubhe Energy Foundation Model von Envision basiert.

„Bei der nächsten Generation der Windenergie geht es nicht einfach nur darum, die Windkraftanlagen größer zu machen. Es geht darum, sie intelligenter, zuverlässiger und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg wertvoller zu machen", sagte Lou Yimin, Senior Vice President und Chief Product Officer von Envision Energy. „Mit dem Modell T – EN175/8.0 kombinieren wir bewährte Plattformtechnik mit KI-gestützter autonomer Optimierung, um Kunden dabei zu helfen, mehr Energie zu gewinnen, effizienter zu arbeiten und auf Anlagenebene einen höheren Mehrwert zu schaffen."

Höherer Energieertrag, geringere Lebenszykluskosten

Mit einem 175 Meter langen Rotor und einer Nennleistung von 8,0 MW ist die EN175/8.0 darauf ausgelegt, die Energieausbeute an Standorten mit mittleren Windgeschwindigkeiten zu steigern. Im Vergleich zu bestehenden Modellen kann die Windkraftanlage je nach Standortbedingungen einen um 2–12 % höheren Energieertrag erzielen. Ihre Lebenszykluskosten werden zusätzlich durch den vertikal integrierten Ansatz von Envision bei der Konstruktion und Fertigung von Schlüsselkomponenten wie Rotorblättern, Getrieben und Generatoren unterstützt. Die koordinierte Optimierung über Komponenten hinweg, die Systemintegration und die Fertigung tragen zur Leistungssteigerung bei und gewährleisten gleichzeitig Qualität und Kostenkontrolle über den gesamten Lebenszyklus der Windkraftanlage.

Die Windkraftanlage verfügt zudem über die geräuscharmen Rotorblätter der sechsten Generation von Envision sowie neu entwickelte, gezackte Hinterkanten, die durch Windkanaltests validiert wurden. Die EN175/8.0 zielt auf einen Schallleistungspegel von 107 dB(A) ab, wobei für lärmempfindliche Projekte optionale geräuscharme Betriebsmodi zur Verfügung stehen.

Bewährte Plattform, auf Zuverlässigkeit ausgelegt

Die EN175/8.0 baut auf der Modell-T-Plattform auf, die bereits in großem Maßstab eingesetzt wurde und umfangreiche Betriebserfahrungen vorweisen kann. Der vertikal integrierte Systemansatz von Envision ermöglicht eine koordinierte Optimierung aller wichtigen Komponenten der Windkraftanlage. Die hauseigene Konstruktion und Fertigung von Rotorblättern, Getrieben und Generatoren gewährleistet eine bessere Kontrolle über die Leistung der Komponenten, die Fertigungsqualität und die Systemintegration.

Die Plattform wird zudem durch Testkapazitäten im industriellen Maßstab unterstützt, die Materialien, Komponenten und Teilsysteme abdecken. Die Testergebnisse fließen in den digitalen Zwilling „Galileo" ein und ermöglichen so eine kontinuierliche Validierung und Verfeinerung der Konstruktionsmodelle.

Entwickelt für vielfältige und anspruchsvolle Bedingungen

Die EN175/8.0 ist für vielfältige und anspruchsvolle Onshore-Umgebungen ausgelegt und ermöglicht den Einsatz unter komplexen Windbedingungen und in bergigem Gelände; Konfigurationen für Regionen mit höheren extremen Windgeschwindigkeiten sind verfügbar. Die Windkraftanlage bietet sowohl Konfigurationen für normale als auch für kalte Klimazonen. Für vereisungsanfällige Umgebungen ist zudem ein optionales System zur Verhinderung von Eisbildung an den Rotorblättern erhältlich. Das System umfasst mehrere Heizzonen für eine präzisere Temperaturregelung und ist in die Blitzschutzarchitektur der Windkraftanlage integriert.

Netzbereit, KI-gestützt für autonome Optimierung

Da Stromnetze einen steigenden Anteil variabler erneuerbarer Energien integrieren, müssen Windkraftanlagen aktiver zur Netzstabilität beitragen. Die EN175/8.0 kombiniert eine Vollleistungsumrichterarchitektur mit fortschrittlichen netzbildenden Regelungen, was eine stärkere Unterstützung von Spannung und Frequenz, eine schnelle Reaktion bei Störungsdurchfahrt und einen zuverlässigen Betrieb unter schwachen Netzbedingungen ermöglicht.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des EN175/8.0 ist seine KI-gestützte Regelungsarchitektur. Basierend auf dem Tianji Weather Foundation Model und dem Dubhe Energy Foundation Model von Envision ist die Turbine in der Lage, Betriebsbedingungen zu erfassen, Echtzeitdaten zu analysieren und Regelungsstrategien autonom anzupassen. Anstatt sich ausschließlich auf vordefinierte Regelungsregeln zu verlassen, passt Galileo den Turbinenbetrieb kontinuierlich an wechselnde Wind- und Betriebsbedingungen an. Dies ermöglicht eine intelligentere Optimierung über mehrere Variablen hinweg und trägt dazu bei, Effizienz, Stabilität und die Gesamtleistung der Windkraftanlage zu verbessern, während gleichzeitig der Bedarf an manuellen Eingriffen reduziert wird.

Von der Optimierung einzelner Windkraftanlagen zum anlagenweiten Mehrwert

Die Model T -Plattform ist darauf ausgelegt, über die Optimierung einzelner Windkraftanlagen hinauszugehen. Durch die integrierte Koordination von Wind-, Solar- und Energiespeichersystemen sowie industriellen Lasten möchte Envision seinen Kunden dabei helfen, Anlagen für erneuerbare Energien als integriertes Energiesystem zu optimieren. Dieser Ansatz ermöglicht eine Wertoptimierung über die gesamte Kette hinweg – von der Energieerzeugung und dem Anlagenbetrieb bis hin zum Energiemanagement und der Wirtschaftlichkeit auf Anlagenebene – und hilft Kunden dabei, Flexibilität, Effizienz und Gesamtrendite zu verbessern.

„Die Zukunft der Windenergie ist zunehmend mit dem übergeordneten Energiesystem verbunden", fügte Lou hinzu. „Der Wert einer Windkraftanlage sollte nicht bei dem von ihr erzeugten Strom enden. Durch die Vernetzung von KI, Windkraft, Speichern, Solarenergie und Lasten können wir von der Optimierung einzelner Anlagen zur Optimierung des Werts ganzer zukünftiger Energiesysteme übergehen."

Das Modell T – EN175/8.0 ist Teil der umfassenderen Strategie von Envision zur Entwicklung intelligenter Technologien für erneuerbare Energien, die leistungsstarke Hardware, KI und digitale Intelligenz kombinieren, um die Weiterentwicklung zukünftiger Energiesysteme zu unterstützen.

Cision

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