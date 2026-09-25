EQS-News: Envision Energy erhält TÜV-SÜD-Zertifikat für Windpark-Steuerungssystem und stärkt damit die langfristige Ausfallsicherheit zukünftiger Energiesysteme

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Envision Energy erhält TÜV-SÜD-Zertifikat für Windpark-Steuerungssystem und stärkt damit die langfristige Ausfallsicherheit zukünftiger Energiesysteme



25.09.2026 / 19:15 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der WindEnergy Hamburg 2026 hat das Windpark-Steuerungssystem von Envision Energy das Zertifikat nach IEC 62443-3-3 Sicherheitsstufe 2 (SL2) von TÜV SÜD erhalten, das wichtige Elemente des Windpark-Steuerungssystems abdeckt, darunter SCADA, PPC, SPS und industrielle Netzwerkgeräte. Das Zertifikat markiert einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg von Envision Energy zur Cybersicherheit und erweitert die unabhängig validierten Sicherheitsfunktionen von den zentralen Steuerungskomponenten auf die Ebene des gesamten Windparksystems.

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IEC 62443 ist eine weltweit anerkannte Normenreihe zur Cybersicherheit für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme. IEC 62443-3-3 konzentriert sich auf Sicherheitsanforderungen auf Systemebene, einschließlich der Zusammenarbeit relevanter Komponenten, Netzwerke und Systemsicherheitsmechanismen innerhalb eines übergeordneten Steuerungssystems. Das Zertifikat stellt somit eine unabhängige Validierung der Cybersicherheitsfähigkeiten dar, die im gesamten Windpark-Steuerungssystem von Envision Energy integriert sind.

Envision Energy integriert Cybersicherheit bereits seit Langem in die Konzeption, Entwicklung, Produktion und Bereitstellung seiner Windenergietechnologien. Die nach IEC 62443 zertifizierten Fähigkeiten des Unternehmens erstrecken sich nun über mehrere Ebenen, darunter:

Sicherer Entwicklungslebenszyklus (Secure Development Lifecycle), zertifiziert nach IEC 62443-4-1;

SCADA, PPC und SPS zertifiziert nach IEC 62443-4-2 SL2;

ein nach IEC 62443-3-3 SL2 zertifiziertes Windpark-Steuerungssystem;

nach IEC 62443-2-4 zertifizierte Fähigkeiten zur Integration und Wartung der Systemsicherheit

Zusammen spiegeln diese Zertifikate einen strukturierten Ansatz zur Cybersicherheit wider, der sichere Entwicklung, Kernkomponenten, Schutz auf Systemebene und die Bereitstellung von Dienstleistungen umfasst.

„Da Windenergie zu einem immer wichtigeren Bestandteil zukünftiger Energiesysteme wird, ist Cybersicherheit von grundlegender Bedeutung für den sicheren, zuverlässigen und widerstandsfähigen Betrieb von Windkraftanlagen. Die jüngste Zertifizierung spiegelt das anhaltende Engagement von Envision Energy wider, den sich weiterentwickelnden Anforderungen an Cybersicherheit und Compliance auf internationalen Märkten, einschließlich Europas, gerecht zu werden", sagte Yimin Lou, Senior Vice President und Chief Product Officer von Envision Energy. „Wir betrachten die Zertifizierung nicht als Endziel, sondern als Grundlage für kontinuierliche Verbesserung. Wir werden Cybersicherheit weiterhin über den gesamten Lebenszyklus unserer Technologien, Systeme und Dienstleistungen hinweg integrieren und so mehr Widerstandsfähigkeit und dauerhaftes Vertrauen für unsere Kunden schaffen."

„Die Energiewende beschleunigt die Digitalisierung kritischer Energieinfrastrukturen, wodurch Cybersicherheit zu einem immer wichtigeren Faktor für das Vertrauen in die Technologien wird, die diese antreiben. Die Zertifizierung von Envision Energy nach IEC 62443-3-3 SL2 stellt einen weiteren Schritt zur Gewährleistung der Cybersicherheit auf Systemebene dar und ergänzt die bereits in den zentralen Steuerungskomponenten etablierten Sicherheitsfunktionen. Eine unabhängige Überprüfung anhand international anerkannter Standards kann dazu beitragen, das Vertrauen in die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Windenergieinfrastruktur zu stärken", sagte Frank L. Blaimberger, Vice President und Leiter des Bereichs Global Innovation bei , Digitized, Compliance Solutions und Connected Systems von TÜV SÜD.

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Cision

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