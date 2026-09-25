EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite
EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung
NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite
25.09.2026 / 10:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Frankfurt am Main, 25. September 2026 – Die NAKIKI SE hat ihre neue offizielle Website unter www.nakiki.se veröffentlicht. Der deutsch- und englischsprachige Auftritt bündelt Informationen für Aktionäre und Anleihegläubiger, darunter Finanzberichte und Unternehmensmitteilungen.
Die neue Website ersetzt den bisherigen Auftritt unter nakikifinance.com.
25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2405504
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2405504 25.09.2026 CET/CEST