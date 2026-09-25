EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite

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NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite



25.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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Frankfurt am Main, 25. September 2026 – Die NAKIKI SE hat ihre neue offizielle Website unter www.nakiki.se veröffentlicht. Der deutsch- und englischsprachige Auftritt bündelt Informationen für Aktionäre und Anleihegläubiger, darunter Finanzberichte und Unternehmensmitteilungen.

Die neue Website ersetzt den bisherigen Auftritt unter nakikifinance.com.





25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nakiki SE Hanauer Landstr. 204 60314 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 8700 764 30 E-Mail: info@nakiki.se Internet: https://nakiki.se ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46 WKN: WNDL30, WNDL31, A460N Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200QX3JB9AM3VJG21 EQS News ID: 2405504

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