EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite

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EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung
NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite

25.09.2026 / 10:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 25. September 2026 – Die NAKIKI SE hat ihre neue offizielle Website unter www.nakiki.se veröffentlicht. Der deutsch- und englischsprachige Auftritt bündelt Informationen für Aktionäre und Anleihegläubiger, darunter Finanzberichte und Unternehmensmitteilungen.

Die neue Website ersetzt den bisherigen Auftritt unter nakikifinance.com.

25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 8700 764 30
E-Mail:info@nakiki.se
Internet:https://nakiki.se
ISIN:DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN:WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:391200QX3JB9AM3VJG21
EQS News ID:2405504
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2405504 25.09.2026 CET/CEST

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