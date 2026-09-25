EQS-News: Peng Liyuan und Melania Trump besuchen das National Museum of Asian Art

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Peng Liyuan und Melania Trump besuchen das National Museum of Asian Art



25.09.2026 / 06:45 CET/CEST

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WASHINGTON, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- ein Bericht von CMG

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Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, und Melania Trump, die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, haben am Donnerstag das National Museum of Asian Art in Washington besucht.

https://german.cgtn.com/2026/09/25/ARTI1790282345208242

Peng und Melania besichtigten verschiedene Ausstellungsräume, darunter den Peacock Room. Peng würdigte, dass die USA in den letzten Jahren mehrfach chinesische Kulturgüter an China zurückgegeben haben, und äußerte die Hoffnung, dass China und die USA ihre Zusammenarbeit im Bereich des kulturellen Austauschs und des Schutzes des kulturellen Erbes weiter verstärken und die Freundschaft zwischen den beiden Völkern vertiefen würden.

Nach dem Rundgang sahen Peng und Melania amerikanischen Jugendlichen dabei zu, wie diese gemeinsam chinesische Lieder sangen, und führten herzliche Gespräche mit ihnen. Peng ermutigte sie, das Studium der chinesischen Sprache und Kultur fortzusetzen und zu Botschaftern der Freundschaft zwischen China und den Vereinigten Staaten zu werden.

Das National Museum of Asian Art ist eine renommierte US-amerikanische Einrichtung, die sich der Sammlung, Erforschung und Ausstellung asiatischer Kunst widmet.

Cision

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