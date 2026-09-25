EQS-News: Regency Silver präsentiert auf der 26. MK-Equity Investment Conference in München

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Regency Silver präsentiert auf der 26. MK-Equity Investment Conference in München



25.09.2026 / 21:34 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 25. September 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, auf der von MK-Equity, dem Family Office von Michael Kott, ausgerichteten 26. MK-Equity Investment Conference am Mittwoch, den 30. September 2026, in München einen Vortrag zu halten. Die Konferenz ist ein exklusives, nur auf Einladung zugängliches Zusammentreffen von Family Offices, vermögenden Privatpersonen, aktiven Investoren und Unternehmern aus verschiedenen Branchen. Es basiert auf einem Ökosystem gleichgesinnter Investoren und stützt sich auf Menschen und Megatrends.

Bruce Bragagnolo, CEO, wird den Konferenzteilnehmern die Equity Story von Regency Silver direkt präsentieren, einschließlich aktueller Updates zu den Projekten Dios Padre und Jabali. Investoren und Aktionäre, die während der Konferenz mit Bruce Bragagnolo in Kontakt treten möchten, sind herzlich eingeladen, sich direkt unter Bruce@Regency-silver.com zu melden, um einen Termin für ein Treffen zu vereinbaren.

Für weitere Informationen zu MK-Equity besuchen Sie bitte: www.mk-equity.de.

ÜBER REGENCY SILVER CORP.

Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf hochgradiges Gold, Silber und Kupfer in Mexiko spezialisiert. Dabei ist das Vorzeigeprojekt das Dios-Padre-Projekt in Yecora, Sonora, Mexiko, wo Regency Silver ein bedeutendes hochgradiges Gold-, Kupfer- und Silbersystem entdeckt hat. Es handelt sich vermutlich um eine magmatisch-hydrothermale Brekzie, die sich in der Tiefe ausweitet.

Zu den hochgradigen Abschnitten bei Dios Padre gehören:

REG-23-21: 38 Meter mit 7,36 g/t Gold

REG-26-35: 36 Meter mit 5,06 g/t Gold, 1,1 % Kupfer und 42,85 g/t Silber

REG-22-01: 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber

REG-23-14: 29,4 Meter mit 6,32 g/t Gold

Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Geological Report and Resource Estimate, Dios Padre Property, Municipality of Yecora, Sonora State, Mexico" (datiert auf den 2. März 2023, erstellt von Gordon Gibson, B.Sc., P.Geo) schätzt eine abgeleitete Mineralressource von 11,375 Millionen Feinunzen Silberäquivalent: 1,384 Millionen Tonnen mit 255,64 g/t Ag-Äq., wobei dieser Bericht die vorgenannten Ergebnisse nicht enthält.

Regency gab kürzlich eine Vereinbarung zur Übernahme der ehemals produzierenden Goldmine La Dura bekannt, die nur 20 km von Dios Padre und 6 km von der Mine Mulatos entfernt liegt.

KONTAKTDATEN

Regency Silver Corp. | Bruce Bragagnolo | Chief Executive Officer

Telefon: +1 (604) 417-9517 E-Mail: bruce@regency-silver.comBörsen: TSXV: RSMX | OTCQB: RSMXF | FSE: ZJ90

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Regency Silver Corp. Kanada ISIN: CA75889D2086 EQS News ID: 2405840

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