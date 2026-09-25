EQS-News: SSR-Mining erwirbt 15 % Anteil am Dobbing-Projekt und geht Joint-Venture-Vereinbarung mit Phenoms Tochtergesellschaft, Copper One USA, Inc. ein

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SSR-Mining erwirbt 15 % Anteil am Dobbing-Projekt und geht Joint-Venture-Vereinbarung mit Phenoms Tochtergesellschaft, Copper One USA, Inc. ein



25.09.2026 / 12:58 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 25. September 2026) - Phenom Resources Corp. (TSXV: PHNM) (OTCQX: PHNMF) (FSE: 1PY0) ("Phenom" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass, bezugnehmend auf die Pressemitteilungen vom 29. Juni 2026 und vom 18. August 2026, eine Tochtergesellschaft von SSR Mining Inc. ("SSR") nun ihr Recht ausgeübt hat, einen Anteil von 15 % am Dobbin-Projekt für 4 Millionen US-Dollar (die "Ersteinlage") zu erwerben.

Zur Förderung der Übernahme und des daraus resultierenden Joint Ventures haben die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Copper One USA, Inc. ("Copper One"), und SSR eine LLC in Nevada (die "JV-Gesellschaft") gegründet, über die sie ihr Joint Venture für das Dobbin-Projekt umsetzen werden, wobei Copper One zunächst einen Anteil von 85 % und SSR zunächst einen Anteil von 15 % an der JV-Gesellschaft hält. Gemäß den Bestimmungen der Betriebsvereinbarung der JV-Gesellschaft hat Copper One die Ansprüche hinsichtlich des Dobbin-Projekts auf die JV-Gesellschaft übertragen und SSR hat die Ersteinlage an die JV-Gesellschaft geleistet; diese Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der Weitererschließung des Dobbin-Projekts verwendet. Sobald die Ersteinlage aufgebraucht ist, werden die Parteien zusätzliche Kapitaleinlagen zur weiteren Exploration und Erschließung des Dobbin-Projekts anteilig entsprechend ihren jeweiligen Anteilen an der JV-Gesellschaft leisten, wobei die üblichen Verwässerungsklauseln zur Anwendung kommen. Sollte der Anteil einer Partei auf unter 10 % sinken, scheidet diese Partei aus der JV-Gesellschaft aus und erhält eine Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr von bis zu 2 % auf die Produktion aus dem Dobbin-Projekt. Falls eine der Parteien ihren Anteil an der JV-Gesellschaft verkaufen oder übertragen möchte, hat die andere Partei ein Vorkaufsrecht auf diesen Anteil. Copper One wird zunächst die Geschäftsführung der JV-Gesellschaft übernehmen und die operative Kontrolle über das Dobbin-Projekt behalten, solange es eine Mehrheitsbeteiligung an der JV-Gesellschaft hält.

Paul Cowley, President und CEO des Unternehmens, erklärt: "Wir freuen uns sehr, SSR als unseren größten Anteilseigner und nun auch als unseren Partner bei der Weitererschließung des Dobbin-Projekts an unserer Seite zu haben; beides spiegelt das hohe Niveau des Unternehmens und des Projekts wider. Zusammengenommen haben die Investition von SSR in Phenom und die Ersteinlage eine Finanzierung in Höhe von rund 11 Millionen Dollar bereitgestellt, die die geplanten Explorationsaktivitäten bis zum Ende der Bohrsaison 2026 und bei der Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten im Frühsommer 2027 unterstützen wird. Wir freuen uns darauf, bei unseren Arbeiten nun von der zusätzlichen technischen Expertise und dem Input von SSR zu profitieren."

Über Phenom Resources Corp.

Phenom hält eine 100%ige Beteiligung an der Dobbin-Gold-Liegenschaft, einem Zielobjekt vom Typ Carlin Gold, der Crescent-Valley-Liegenschaft, einem Zielobjekt vom Typ Bonanza mit hochgradigen Goldadern, sowie einem IOCG-Typ-Zielobjekt für kritische Metalle und am Carlin-Gold-Vanadium-Projekt, in dem sich die Carlin-Vanadium-Lagerstätte befindet, die größte und hochgradigste Primär-Vanadium-Ressource Nordamerikas. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Option auf ein weiteres Goldprojekt in Nevada, die King-Solomon-Liegenschaft, bei der es sich um ein Zielgebiet vom Typ Carlin Gold handelt.

IM NAMEN DER PHENOM RESOURCES CORP.

vertreten durch: "Paul Cowley"

CEO & President

+1 (604) 340-7711

pcowley@phenomresources.comwww.phenomresources.com

Die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Paul Cowley, einer Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und President, CEO und Director des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

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Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete" Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung des Unternehmens und beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Interessen der Parteien an der JV-Gesellschaft, der beabsichtigten Verwendung der Mittel in Bezug auf die Ersteinlage, einer möglichen zukünftigen Verwässerung und deren Folgen, des Vorkaufsrechts der Parteien für den Fall, dass eine von ihnen ihre Beteiligung an der JV-Gesellschaft verkaufen möchte, der Dauer und der Bedingungen, unter denen Copper One als Manager der JV-Gesellschaft fungieren wird, sowie sonstige Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Alle diese Aussagen bergen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was die Geschäftsführung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse diesen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen werden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiervorschriften erforderlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Phenom Resources Corp. Kanada ISIN: CA71743P1071 EQS News ID: 2405642

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