EQS-News: Terrific ernennt den leitenden Havas-Manager Alberto Canteli Suarez zum Präsidenten und Vertriebsvorstand

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Terrific ernennt den leitenden Havas-Manager Alberto Canteli Suarez zum Präsidenten und Vertriebsvorstand



25.09.2026 / 09:05 CET/CEST

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Der in Dubai ansässige Manager wird das weltweite Wachstum des auf Social-Commerce-Infrastruktur spezialisierten Unternehmens vorantreiben, während das Unternehmen in den Nahen Osten expandiert

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Terrific gab heute die Ernennung von Alberto Canteli Suarez zum Präsidenten und Vertriebsvorstand mit Wirkung zum 1. September 2026 bekannt.

Canteli kommt von Havas, wo er 26 Jahre lang Führungspositionen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und Südostasien innehatte. In Zusammenarbeit mit dem Gründer und Geschäftsführer Israel Grintz wird er die globale Geschäftsstrategie von Terrific, das Wachstum im Geschäft mit Unternehmenskunden, Partnerschaften mit Agenturen sowie Betreibern und die Marktexpansion verantworten.

Die Expansion im Nahen Osten beginnt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Terrific ist ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in Dubai, Mexiko-Stadt und Paris, Kunden in ganz Nordamerika, Lateinamerika und Europa sowie mit Partnerschaften in Brasilien, Japan und Indien.

Terrific ist als Infrastruktur aufgebaut, nicht als einzelne App oder als einzelner Kanal. Es bringt die auf sozialen Plattformen genutzten Formate, von Kurzvideos sowie Livestreams bis hin zu Feeds, Umfragen und Chats, auf die eigene Website eines Unternehmens und macht jeden Moment zur Kaufgelegenheit. Marken verwandeln Aufmerksamkeit in Kaufabschlüsse. Medienunternehmen sorgen für mehr Beteiligung und eine neue Ebene der Monetarisierung. Beide haben die Kontrolle über das Publikum, die Inhalte, die Daten und die Transaktion.

„Plattformen vermieten Ihre Zielgruppe im besten Fall an Sie zurück, im schlimmsten Fall an Ihre Konkurrenten", sagte Grintz. „Unternehmen müssen die Kontrolle über ihre Daten und Inhalte haben und ihre eigene Community betreiben. Wir haben Terrific entwickelt, damit sie das können. Alberto hat seine gesamte berufliche Laufbahn auf der Seite der Branche verbracht, die Aufmerksamkeit einkauft, und er weiß, warum es wichtig ist, selbst die Kontrolle zu behalten."

„Ich habe mich für Terrific entschieden, weil es ein echtes geschäftliches Problem löst", sagte Canteli. „Marken und Medienunternehmen erzielen durch Inhalte in sozialen Medien enorme Aufmerksamkeit, doch sie müssen diese Aufmerksamkeit auf digitalen Angeboten, die sie selbst kontrollieren, in Konversionen, Daten und langfristigen Kundenwert umwandeln. Ich komme zu Terrific, um gemeinsam mit Israel und dem Team etwas aufzubauen, dazuzulernen und zu wachsen."

Canteli arbeitet mit dem Geschäftsbereichsleiter John Edward Arnott Lynn zusammen, dem ehemaligen Geschäftsführer von VML Latin America und Grey Group Spain.

Informationen zu Terrific

Terrific ist eine Social-Commerce-Infrastruktur für die eigenen digitalen Kanäle von Marken, Einzelhändlern und Medienunternehmen. So können sie auf ihren eigenen Websites Social-Media-Erlebnisse anbieten, von Live-Shopping über Videos mit integrierter Kaufoption bis hin zu interaktiven Feeds, und dabei die Zielgruppe, die Daten und die Einnahmen behalten. Die KI-Ebene unterstützt die Planung, Durchführung und Optimierung jedes einzelnen Erlebnisses. Weitere Informationen finden Sie auf www.terrificlive.com.

Cision

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