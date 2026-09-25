EQS-News: Underberg Gruppe beruft Frank Schübel in den Aufsichtsrat

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Underberg Gruppe beruft Frank Schübel in den Aufsichtsrat



25.09.2026 / 11:00 CET/CEST

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Underberg Gruppe beruft Frank Schübel in den Aufsichtsrat

Frank Schübel folgt auf den im Mai 2026 verstorbenen Richard Lohmiller im Aufsichtsrat der Underberg Gruppe

Der 62-Jährige verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Markenartikelindustrie und Spirituosenbranche

Langjährige Führungserfahrung unter anderem bei Teekanne, Berentzen und Nestlé

Expertise in Markenführung, Internationalisierung und der strategischen Entwicklung von Familienunternehmen

Rheinberg, 25.09.2026 Der Aufsichtsrat der Semper idem Underberg AG besteht wieder aus fünf Personen. Frank Schübel hat das Mandat des im Mai 2026 verstorbenen Richard Lohmiller übernommen. Der 62-Jährige bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Markenartikelindustrie mit, davon viele Jahre in Topmanagementposition – unter anderem als CEO von Teekanne und Berentzen.

Der Familie Underberg ist seit jeher eine auch auf externer Kompetenz in den relevanten Bereichen beruhende, professionelle Governance wichtig. Dem Aufsichtsrat gehören Dr. Manuel Cubero (Vorsitzender), Dr. Ludwig Ruder (stellvertretender Vorsitzender, sechste Generation der Gründerfamilie), Dr. Hubertine Underberg-Ruder (fünfte Generation), Frauke Helf (Gesellschafterin der Rhodius Unternehmensgruppe) sowie nun Frank Schübel an. Damit verbindet das Gremium die Perspektiven der Gesellschafterfamilie mit umfassender Erfahrung aus Wirtschaft, Markenartikelindustrie und Unternehmensführung.

„Mit Frank Schübel gewinnen wir eine Persönlichkeit, die in besonderer Weise zur Underberg Gruppe passt. Er hat über viele Jahre erfolgreiche Markenartikelunternehmen geführt und verfügt zugleich über fundierte Kenntnisse aus der Spirituosenbranche. Seine unternehmerische Erfahrung und seine ausgewiesene Kompetenz werden unser Gremium bereichern“, sagt Dr. Manuel Cubero.

Impulse für die strategische Weiterentwicklung

Dr. Ludwig Ruder ergänzt: „Als Familienunternehmen denken wir generationenübergreifend. Deshalb sind externe Perspektiven und langjährige unternehmerische Erfahrung – auch aus anderen Familienunternehmen – für uns besonders wertvoll. Frank Schübel verbindet internationale Erfahrung mit ausgewiesener Kompetenz in der Führung und Weiterentwicklung etablierter Marken. Davon erwarten wir wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung unseres Hauses.“

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann Frank Schübel seine berufliche Laufbahn bei der Kommunikations- und Werbeagentur Young & Rubicam. Anschließend war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei Nestlé Deutschland tätig. Es folgten Positionen als Leiter der Konzernmarkenführung der Deutschen Bahn AG sowie als Vorsitzender der Geschäftsführung der Molkerei Weihenstephan.

Von 2012 bis 2017 gehörte Schübel dem Vorstand der Berentzen-Gruppe an, zuletzt als Vorstandssprecher und Chief Executive Officer. Anschließend war er bis März 2026 Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO der international tätigen Teekanne Gruppe. Darüber hinaus engagiert sich der 62-Jährige in verschiedenen Gremien und Verbänden der deutschen Ernährungswirtschaft.



Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG isteinwerteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, BOLS, Koskenkorva Vodka, Linie Aquavit, STROH, The Standard 1894, Túnel und Ouzo of Plomari.



Pressekontakt:

Christian Schönhals

Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation

Semper idem Underberg AG

Underbergstraße 3

47495 Rheinberg

Tel.: +49 2843/920-296

Mobil: +49 170/320 97 59

E-Mail: christian.schoenhals@underberg.com

www.semper-idem-underberg.com

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