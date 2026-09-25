EQS-News: XPRIZE Wildfire vergibt 4,55 Millionen US-Dollar an Innovatoren für Fortschritte bei der Erkennung von Waldbränden und der Reaktion darauf

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XPRIZE Wildfire vergibt 4,55 Millionen US-Dollar an Innovatoren für Fortschritte bei der Erkennung von Waldbränden und der Reaktion darauf



25.09.2026 / 03:55 CET/CEST

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Ein internationaler Wettbewerb würdigt bahnbrechende Fortschritte bei Technologien, die darauf abzielen, Waldbrände in ihrem frühesten, am besten beherrschbaren Stadium zu erkennen und zu bekämpfen

NEW YORK, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- XPRIZE, die weltweit führende Organisation für die Konzeption und Durchführung groß angelegter Anreizwettbewerbe zur Lösung der großen Herausforderungen der Menschheit, gab heute die Preisträger in beiden Wettbewerbsbereichen von XPRIZE Wildfire bekannt, einem 2023 ins Leben gerufenen globalen Wettbewerb mit einem Preisgeld von 11 Millionen US-Dollar, der Innovationen im Bereich der Brandbekämpfungstechnologien vorantreiben soll. Die Preisträger wurden im Rahmen der Preisverleihung der XPRIZE Wildfire Awards bekannt gegeben, die im New York City Fire Museum stattfand.

XPRIZE Wildfire Logo

XPRIZE Wildfire wurde ins Leben gerufen, um neue Technologien zur Verhinderung verheerender Waldbrände zu entwickeln und damit eine sichere Koexistenz von Menschen mit nützlichen Waldbränden zu ermöglichen. Der von PG&E, der Gordon and Betty Moore Foundation, der Minderoo Foundation sowie Lockheed Martin gesponserte Wettbewerb stellte die Teams in zwei sich ergänzenden Wettbewerbsbereichen vor Herausforderungen: Space-Based Wildfire Detection & Intelligence sowie Autonomous Wildfire Response. Gemeinsam wollten die Teams der beiden Wettbewerbsbereiche nachweisen, dass Geschwindigkeit, Genauigkeit sowie Autonomie die Art und Weise verändern können, wie Waldbrände in ihrem Anfangsstadium, der frühesten und am besten kontrollierbaren Phase, erkannt und bekämpft werden, um die Zeit zwischen Erkennung und schneller Reaktion zu verkürzen, Managementmaßnahmen zu unterstützen sowie negative Auswirkungen zu minimieren.

„Verheerende Waldbrände werden immer extremer, kostspieliger und schwieriger zu bewältigen, weshalb schnellere und effektivere Lösungsansätze immer dringlicher werden", sagte Andrea Santy, leitende Programmdirektorin von XPRIZE Wildfire. „Diese Teams haben die Grenzen des heute Möglichen erweitert und dabei bedeutende Fortschritte bei der Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden erzielt. Gleichzeitig haben sie aufgezeigt, in welchen Bereichen weitere Innovationen erforderlich sind, um diese Technologien für den großflächigen Einsatz in der Praxis vorzubereiten."

Nach strengen Abschlusstests unter realen Bedingungen zeichnet XPRIZE Teams für herausragende Leistungen aus, die bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel belegen:

Wettbewerbsbereich A: Space-Based Wildfire Detection & Intelligence Wettbewerbsbereich A forderte Teams dazu auf, weltraumgestützte Erdbeobachtungsdaten zu nutzen, die mithilfe künstlicher Intelligenz sowie maschinellen Lernens aufbereitet wurden, um Waldbrände über weite Landschaften hinweg schneller und genauer zu erkennen, zu charakterisieren und zu melden.

XPRIZE vergab 1,05 Millionen US-Dollar an fünf Teams aus Wettbewerbsbereich A und würdigte damit bedeutende Fortschritte bei der weltraumgestützten Erkennung und Analyse von Waldbränden. Die Jury würdigte Fortschritte bei der Integration von Multisensorsystemen, bei Erkennungsmethoden, Marktreife, Einsatzfähigkeit sowie innovativen Algorithmen. Die Ergebnisse trugen außerdem dazu bei, wesentliche technische Lücken zu identifizieren, die geschlossen werden müssen, um eine zuverlässige Echtzeit-Erkennung von Waldbränden aus dem Weltraum zu ermöglichen.

1. Platz – Preisträger für Systemintegration, 500.000 US-Dollar: SIRIUS Wildfire Alliance Die SIRIUS Wildfire Alliance demonstrierte eine umfassende End-to-End- und Systemintegrationsmethodik, bei der SAR-Daten sowie optische Daten integriert wurden, um die Charakterisierung von Bränden sowie die Modellierung ihrer Ausbreitung zu unterstützen.

2. Platz – Preisträger für methodische Innovation, 250.000 US-Dollar: Team Snuffed Team Snuffed entwickelte ein probabilistisches Rahmenwerk zur Datenfusion, das eine transparente, überprüfbare und Unsicherheiten berücksichtigende Erkennung von Waldbränden ermöglicht sowie sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit für Feuerwehrleute auszeichnet.

Besondere Auszeichnung, einsatzfähige Lösung, 100.000 US-Dollar: MyRadar Als kommerziell ausgereiftes Team nutzte MyRadar die vorgelagerte Erfassung von Satellitendaten und stellte dabei seine räumliche Präzision unter Beweis.

Besondere Auszeichnung, betriebsfähige Lösung, 100.000 US-Dollar: DeepFire DeepFire zeigte eine einsatzfähige Warnfunktion zur Brandausbreitung, die der Erkennung und Analyse von Waldbränden dient.

Besondere Auszeichnung, innovative Anwendung eines Algorithmus, 100.000 US-Dollar: Mayday.AI Mayday.AI setzte einen ursprünglich zur Erkennung von Vulkanasche entwickelten Algorithmus ein, um Rauchfahnen von Waldbränden durch die Wolkendecke hindurch zu erkennen.

„Als Minderoo diese Herausforderung unterstützte, haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: Brände schneller zu entdecken und den Feuerwehrleuten bessere Informationen zu liefern", sagte Dr. Andrew Forrest von der Minderoo Foundation AO. „Anfang dieses Jahres stellten die Finalistenteams ihre Technologien unter realen Bedingungen gemeinsam mit dem NSW Rural Fire Service auf die Probe. Innovation bewirkt nur dann etwas, wenn sie dort zum Tragen kommt, wo Leben, Lebensgrundlagen und Landschaften auf dem Spiel stehen. Diese Teams haben gezeigt, was möglich ist."

Wettbewerbsbereich B: Autonomous Wildfire Response Im Juni 2026 stellten die Teilnehmer des Wettbewerbsbereichs Autonomous Wildfire Response ihre Lösungen in der Wildnis Alaskas auf die Probe. Die Teams standen vor der Herausforderung, einen Hochrisikobrand in einem 1000 km² großen, schwierigen Gelände innerhalb von 10 Minuten nach seiner Entstehung autonom zu erkennen und vollständig zu löschen, ohne nahe gelegene Scheinbrände zu beeinträchtigen.

Die Jury von XPRIZE Wildfire vergab 3,5 Millionen US-Dollar an drei Finalistenteams aus Wettbewerbsbereich B und würdigte damit unterschiedliche Durchbrüche im gesamten Prozess der autonomen Waldbrandbekämpfung:

Preisträger des ersten Platzes, 1,2 Millionen US-Dollar: Anduril Industries Andurils modulare Softwareplattform Lattice bot einen integrierten Prozess von der Erkennung bis zur Brandbekämpfung, der Kameras, Sensoren sowie Drohnen miteinander verband.

Preisträger des zweiten Platzes, 800.000 US-Dollar: Dryad Networks Dryads Silvanet, ein dauerhaftes Feldnetzwerk mit 170 Sensoren, demonstrierte in Kombination mit den Silvaguard-Drohnen eine durchgängige Autonomie.

Preisträger des dritten Platzes, 500.000 US-Dollar: AURA Foresight AURA demonstrierte erfolgreich eine autonome und kontinuierliche Erkennung und erfüllte dabei die entscheidende Vorgabe einer Erkennung innerhalb von 10 Minuten.

Der mit 1 Million US-Dollar dotierte „Lockheed Martin Accurate Detection Intelligence Bonus Prize" wurde Anduril Industries für die schnelle und präzise Leistung seines Multisensor-Detektors verliehen.

„Zu sehen, welchen Einfallsreichtum die teilnehmenden Teams zeigen, bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass für größtmögliche Fortschritte eine Denkweise erforderlich ist, bei der Feuerwehrleute an erster Stelle stehen, um unter den realen Bedingungen an vorderster Front Innovationen voranzutreiben", sagte Adam Broecker, Bereichsleiter von LM Evolve bei Lockheed Martin. „Lockheed Martin ist stolz auf die Unterstützung einer Initiative, mit der die Grenzen der autonomen Erkennung und schnellen Reaktion erweitert werden. Auch wenn der abschließende Preis noch aussteht, bringt uns jeder in diesem Wettbewerb erreichte Meilenstein dem Ziel näher, Feuerwehrleuten, Gemeinden sowie Netzwerken zur gegenseitigen Hilfe die wegweisenden Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um dem Feuer immer einen Schritt voraus zu sein."

Insgesamt zeigen die Ergebnisse beider Wettbewerbsbereiche bahnbrechende Fortschritte bei der autonomen Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden bereits im Anfangsstadium. Dieser letzte Meilenstein zeugt von bedeutenden Fortschritten auf dem Weg zum Ziel von XPRIZE Wildfire, einer Zukunft, in der entstehende Brände schneller erkannt und bekämpft werden können – bevor sie sich zu großflächigen Katastrophen ausweiten – und trägt gleichzeitig dazu bei, die noch erforderlichen Maßnahmen zu definieren, um diese Technologien für einen breiteren Einsatz in der Praxis vorzubereiten.

„Wir sind stolz darauf, als Partner der Impact Phase von XPRIZE Wildfire mitzuwirken und Innovatoren zu unterstützen, die bahnbrechende Technologien entwickeln, mit denen sich die Art und Weise verändern lässt, wie Waldbrände in den entscheidenden ersten Augenblicken, in denen jede Sekunde zählt, erkannt und bekämpft werden", sagte Mark Quinlan, Leiter für Sicherheit sowie Bereichsleiter auf Senior-Ebene für Waldbrand- und Notfalleinsätze bei PG&E. „Der Schutz unserer Kunden sowie der Gemeinden, die wir versorgen, vor der Gefahr von Waldbränden ist eine der wichtigsten Aufgaben von PG&E. In den letzten Jahren haben wir unseren Ansatz zur Waldbrandprävention durch mehrstufige Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen gestärkt, doch wir wissen, dass es immer noch viel zu tun gibt. Wir bedanken uns für unsere Partnerschaft mit XPRIZE und den Innovatoren, die an XPRIZE Wildfire teilnehmen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Lücke zwischen Innovation und Umsetzung zu schließen sowie Lösungen voranzutreiben, um die Sicherheit aller von Waldbränden bedrohten Menschen zu erhöhen."

„XPRIZE Wildfire hat sowohl die Dringlichkeit dieser Herausforderung als auch die Notwendigkeit von Investitionen in innovative, praktische Lösungen deutlich gemacht", sagte Genny Biggs, Programmdirektorin der Wildfire Resilience Initiative bei der Gordon and Betty Moore Foundation. „Die teilnehmenden Teams haben dazu beigetragen, unser Verständnis dafür zu vertiefen, was heute bereits möglich ist, und welche technischen Lücken noch geschlossen werden müssen, um in Zukunft schnellere und besser verwertbare Erkenntnisse liefern zu können."

Vom Wettbewerb zur Wirkung in der Praxis

Der Abschluss von XPRIZE Wildfire markiert einen wichtigen Meilenstein, aber nicht das Ende der Arbeit. Der Wettbewerb geht nun in eine 12- bis 15-monatige Impact Phase über, deren Schwerpunkt darauf liegt, vielversprechende Technologien aus beiden Wettbewerbsbereichen in dauerhafte, einsatzfähige Lösungen für das Waldbrandmanagement in der Praxis zu überführen.

Im Rahmen der Impact Phase will XPRIZE auf der Dynamik des Wettbewerbs aufbauen und die Einführung, Investitionen sowie die Zusammenarbeit vorantreiben, damit neue Technologien die Erkennung, das Management sowie die Bekämpfung von Waldbränden verbessern können, bevor diese verheerende Schäden anrichten.

„Von Anfang an war es unsere Hoffnung, mit XPRIZE Wildfire zu verändern, was im Kampf gegen verheerende Waldbrände möglich ist", sagte Anousheh Ansari, Geschäftsführerin von XPRIZE. „Der Fortschritt, den wir jetzt feiern, ist ein wichtiger Schritt, doch die wahre Wirkung dieses Wettbewerbs wird sich erst daran zeigen, was als Nächstes geschieht. Wir hoffen, dass diese Innovationen von Gemeinden und Einsatzkräften zur früheren Erkennung sowie Bekämpfung von Bränden genutzt werden, um eine Zukunft zu schaffen, in der Brände erkannt und bekämpft werden können, bevor sie verheerend werden."

XPRIZE Wildfire wird in Zusammenarbeit mit den Co-Titelsponsoren Pacific Gas and Electric Company (PG&E) sowie Gordon and Betty Moore Foundation, dem Hauptsponsor und Mitentwickler des XPRIZE Space-Based Wildfire Detection and Intelligence Track, Minderoo Foundation, dem Sponsor des Accurate Detection Intelligence Bonus Prize, Lockheed Martin, sowie den unterstützenden Sponsoren Conrad N. Hilton Foundation, Costa Navarino, American Family Insurance, Fairfax Financial, the Roddenberry Foundation und einzelnen Förderern angeboten. PG&E ist der Hauptsponsor der Impact Phase.

Informationen zu XPRIZE XPRIZE ist der anerkannte Weltmarktführer bei der Konzeption und Durchführung von groß angelegten Wettbewerben zur Lösung der größten Herausforderungen der Menschheit. Seit über 30 Jahren hat unser einzigartiges Modell Crowdsourcing-basierte Innovationen und wissenschaftlich skalierbare Lösungen demokratisiert, die eine gerechtere und wohlhabendere Zukunft beschleunigen. Spenden Sie, erfahren Sie mehr und gestalten Sie gemeinsam mit uns auf xprize.org eine Welt des Überflusses.

Informationen zur Gordon and Betty Moore Foundation Die Gordon and Betty Moore Foundation fördert bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen, den Umweltschutz, Verbesserungen bei der Patientenversorgung sowie den Erhalt des besonderen Charakters der Bay Area. Weitere Informationen finden Sie auf Moore.org oder folgen Sie @MooreFound.

Informationen zu PG&E

Pacific Gas and Electric Company, eine Tochtergesellschaft der PG&E Corporation (NYSE:PCG), ist ein kombiniertes Erdgas- und Stromversorgungsunternehmen, das mehr als 16 Millionen Menschen auf einer Fläche von 70 000 Quadratmeilen in Nord- und Zentralkalifornien versorgt. Weitere Informationen finden Sie auf www.pge.com und www.pge.com/en/newsroom.html.

Informationen zur Minderoo Foundation

Die Minderoo Foundation ist eine der größten philanthropischen Organisationen Australiens und hat 2,6 Milliarden AUD in gemeinnützige Zwecke investiert. Diese Zwecke reichen von der Minderung der durch Brände und Überschwemmungen verursachten Schäden über die Bekämpfung von Krebs bei Kindern bis hin zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung, der Beendigung moderner Sklaverei sowie der Förderung von Rechenschaftspflicht und Verantwortung in Bezug auf globale Überfischung, Plastikverschmutzung, globale Erwärmung und das Technologie-Ökosystem. Weitere Informationen finden Sie auf minderoo.org oder folgen Sie @minderoo.

Informationen zu Lockheed Martin

Lockheed Martin ist ein globales Verteidigungstechnologieunternehmen, das Innovationen vorantreibt und wissenschaftliche Entdeckungen fördert. Unsere bereichsübergreifenden Missionslösungen sowie unsere Vision 21st Century Security® beschleunigen die Bereitstellung transformativer Technologien, damit diejenigen, denen wir dienen, stets einen Schritt voraus sind. Weitere Informationen finden Sie auf Lockheedmartin.com.

Medienkontakt: Prteam@xprize.org

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