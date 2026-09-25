EQS-News: Xryma Plc erwirkt vor einem Berliner Gericht eine einstweilige Verfügung, die die Kanzlei Schirp daran hindert, falsche Aussagen zu „Juicy Fields" zu veröffentlichen

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Xryma Plc erwirkt vor einem Berliner Gericht eine einstweilige Verfügung, die die Kanzlei Schirp daran hindert, falsche Aussagen zu „Juicy Fields" zu veröffentlichen



25.09.2026 / 08:30 CET/CEST

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Das Landgericht Berlin II erlässt eine einstweilige Verfügung gegen den Großteil der beanstandeten Äußerungen; es stellt fest, dass Schirp es versäumt habe, Xryma Plc Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, bevor sie das Unternehmen öffentlich des Anlagebetrugs und der Geldwäsche bezichtigte.

BERLIN und NICOSIA, Zypern, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc („Xryma", ehemals „ISX Financial EU Plc"), ein Banktech-Konzern, der regulierte grenzüberschreitende Open-Banking-Dienste, internationales Transaktionsbankgeschäft sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet, gibt bekannt, dass das Landgericht Berlin II (Aktenzeichen 2 O 72/26) weitgehend zugunsten von Xryma Plc entschieden hat. Dementsprechend untersagte das Gericht der Anwaltskanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte („Schirp"), den Großteil der öffentlichen Äußerungen, die Xryma im Zusammenhang mit der „Juicy-Fields"-Affäre (benannt nach Juicy Holdings B.V. und Juicy Grow GmbH, den hinter dem Fall stehenden Unternehmen) beanstandet hatte, zu tätigen oder zu wiederholen. Sollte Schirp der Anordnung nicht nachkommen, könnte dies eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten wegen Missachtung des Gerichts nach sich ziehen.

Xryma Logo

Zu den beanstandeten Äußerungen, die von der einstweiligen Verfügung erfasst werden, gehören Aussagen, die Schirp auf seinen eigenen Websites und über Plattformen Dritter, darunter EQS News, Ad-hoc-News und TradingView, in denen behauptet wurde, es gebe „sehr gute Gründe" oder „ausreichende Verdachtsmomente", um Xryma für Anlagebetrug oder Geldwäsche verantwortlich zu machen, wobei Xryma unter anderem als „eine an der Straftat beteiligte Partei … die weiterhin auf dem Markt aktiv ist" beschrieben wurde und erklärt wurde, dass Schirp Mahnschreiben versandt habe, in denen Xryma der Geldwäsche beschuldigt wurde. Das Gericht stellte fest, dass diese Äußerungen die Rechte von Xryma verletzen, und wies Schirp an, diese nicht mehr zu tätigen oder zu wiederholen. Die falsche Behauptung von „Geldwäschevorwürfen" durch Schirp fällt unter die Unterlassungsverfügung.

Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass Schirp über die zulässige „verdachtsbasierte Berichterstattung" hinausgegangen sei, da er Xryma keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben habe, bevor er das Unternehmen öffentlich beschuldigte. Es fügte hinzu, dass eine Anwaltskanzlei, die sich an die Öffentlichkeit wendet, denselben presserechtlichen Grundsätzen unterliegt wie Presseorgane und darüber hinaus gemäß § 43b des Bundesanwaltsgesetzes über die Berufsordnung für Rechtsanwälte (BRAO) unterliegt.

Das Gericht stellte insbesondere fest, dass gegen keinen leitenden Angestellten oder Mitarbeiter von Xryma ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei und dass Schirps Veröffentlichungen eher darauf abzielten, Kunden zu gewinnen, als die Öffentlichkeit zu informieren. Xryma bestätigt, dass weder gegen das Unternehmen noch gegen einen seiner Führungskräfte oder Mitarbeiter im Zusammenhang mit dieser oder einer anderen Angelegenheit ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

„Wir begrüßen die Entscheidung des Gerichts. Sie bestätigt, was wir von Anfang an gesagt haben: Xryma Plc, ehemals ISX Financial EU Plc, wurde öffentlich und in deutlichen Worten schwerwiegender Straftaten beschuldigt, ohne dass Schirp unsere Stellungnahme eingeholt oder die Öffentlichkeit darüber informiert hätte, dass wir die Vorwürfe bestreiten. Das Gericht stellte fest, dass Schirp die Anforderungen des deutschen Rechts nicht erfüllt hat, einschließlich derjenigen, die von einer Anwaltskanzlei erwartet werden, die darauf aus war, sich anhand dieser Behauptungen einen Mandantenstamm aufzubauen. Unabhängig davon behauptet Schirp zudem, „zivilrechtliche Klagen in Höhe von mehreren Millionen Euro" gegen Xryma Plc zu führen, die sich bislang auf insgesamt weniger als 240.000 Euro verteilen und von sechs Klägern stammen, gegen deren jeweilige Klagen sich Xryma energisch verteidigt. „Anwaltskanzleien sollten sich bei öffentlichen Behauptungen an höhere Standards halten", erklärte Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Xryma Plc.

„Xryma hat seine aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen stets sehr ernst genommen. Es wurde kein Ermittlungsverfahren gegen Xryma oder einen seiner Führungskräfte oder Mitarbeiter eingeleitet. Wir arbeiten weiterhin mit den Behörden zusammen, die den Fall ‚Juicy Fields' untersuchen, unter anderem durch die Bereitstellung von Daten und Zeugenaussagen an die Strafverfolgungsbehörden."

Informationen zu Xryma Plc

Xryma Plc (ehemals ISX Financial EU Plc) ist eine regulierte europäische Banktech-Gruppe, die über ihre Tochtergesellschaft Probanx® Bankentechnologie entwickelt und digitale Zahlungsdienste betreibt, die auf einer direkten Abwicklung durch die Zentralbank basieren. Xryma ist einer der ersten Nicht-Bank-Teilnehmer, die berechtigt sind, eine direkte Anbindung an die T2 RTGS- und TIPS-Plattformen des Eurosystem herzustellen. Das Unternehmen verfügt über Zulassungen als E-Geld-Institut (EMI) in der EU und bietet Unternehmenskonten in mehreren Währungen an.

Besuchen Sie hier die Website von Xryma Plc: www.xryma.com

Medienkontakt: media@xryma.com

Cision

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