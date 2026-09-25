EQS-PVR: SARTORIUS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SARTORIUS Aktiengesellschaft

SARTORIUS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



25.09.2026 / 08:40 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SARTORIUS Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Otto-Brenner-Straße 20 PLZ: 37079 Ort: Göttingen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900EQV2DY4FOAMU38

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Erbfall Alice N. Schwartz (siehe Ziffer 10)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Norman D. Schwartz

Geburtsdatum: 10.03.1950

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Bio-Rad Laboratories GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 25.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 34,69 % 0,00 % 34,69 % 37440000 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007165607 0 12987900 0,00 % 34,69 % Summe 12987900 34,69 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Norman D. Schwartz % % % David Schwartz Non-Exempt Marital Trust % % % Blue Raven Partners, L.P. % % % Bio-Rad Laboratories, Inc. % % % Bio-Rad Luxembourg S.à r.l. % % % Bio-Rad France Holding SAS % % % Bio-Rad Laboratories GmbH 34,69 % % 34,69 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Erblasser ist Frau Alice N. Schwartz

Datum

24.09.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SARTORIUS Aktiengesellschaft Otto-Brenner-Straße 20 37079 Göttingen Deutschland Internet: www.sartorius.com LEI Code: 529900EQV2DY4FOAMU38

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