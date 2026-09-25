Evonik-Aktie hebt nach "FT"-Bericht zu Übernahmeavancen von BASF ab

Frankfurt, ⁠25. Sep (Reuters) - Übernahmespekulationen haben die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik am Freitag um bis zu elf Prozent nach oben getrieben. Die "Financial Times" berichtete unter ‌Berufung auf Insider, der BASF-Konzern habe kürzlich Evonik und dessen größtem Anteilseigner, der RAG-Stiftung, ⁠einen ⁠Fusionsvorschlag unterbreitet. Aktien von BASF gaben mehr als zwei Prozent nach. Mehrere Medien hatten bereits in den Tagen zuvor über mögliche Gespräche der beiden Unternehmen berichtet. Reuters ‌erfuhr von einem Insider, bei ‌Evonik sei aktuell nichts von einem Übernahmeangebot bekannt. Evonik selbst wollte den Bericht nicht ⁠kommentieren. Bei BASF war zunächst niemand für eine ‌Stellungnahme erreichbar.

Der "Financial Times" zufolge ⁠würde die mit einer Marktkapitalisierung von 8,4 Milliarden Euro bewertete Evonik auf eine erhebliche Übernahmeprämie dringen. Der Unternehmenswert einschließlich Nettoverschuldung ‌belaufe sich ⁠auf rund zwölf Milliarden Euro, ⁠hieß es. BASF führe seit Anfang des Jahres Gespräche mit Banken über eine mögliche Übernahme und arbeite weiterhin an einer potenziellen Transaktion, berichtete die "FT".

(Bericht von Anika Ross und Matthias Inverardi. Redigiert von Kirsti Knolle und Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)