Berlin, 25. ⁠Sep (Reuters) - Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen in der Euro-Zone hat sich im August auf hohem Niveau leicht abgeschwächt. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte, ‌legten die Darlehen an Firmen um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Im Vormonat hatte das ⁠Plus noch ⁠bei 4,4 Prozent gelegen, dem höchsten Wert seit rund drei Jahren. Bei den privaten Haushalten verharrte das Wachstum der Kredite bei 3,1 Prozent. Damit wurde der höchste Wert seit Anfang 2023 erneut erreicht.

Die Geldmenge M3 - ‌die beispielsweise Bargeld und Girokonten umfasst - ‌wuchs unterdessen etwas stärker. Ihr Wachstum beschleunigte sich auf 3,5 Prozent von 3,4 Prozent im Vormonat. Von der Nachrichtenagentur ⁠Reuters befragte Ökonomen hatten dies so erwartet. Die Geldmenge ‌M3 gilt oft als ein ⁠Indikator für das künftige Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Inflation in der Euro-Zone.

"Die Zahlen sprechen gegen einen massiven Inflationsschub", sagte Analyst Ulrich Wortberg von der ‌Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Daher stelle ⁠sich die Frage, ob die ⁠im Markt vorhandenen Zinserhöhungserwartungen nicht zu ambitioniert seien. Derzeit würden bis zum Frühjahr 2027 drei weitere Zinsschritte eingepreist.

Die EZB hat ihren Leitzins in diesem Jahr zweimal angehoben - von 2,00 auf aktuell 2,50 Prozent. Grund dafür ist die Sorge, dass sich die stark gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Krieges zu einer breit angelegten ⁠Inflation entwickeln.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)