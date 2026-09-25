Fed-Vertreter: Wohl weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen Inflation

Die US-Notenbank wird die Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation nach Einschätzung von zwei hochrangigen Fed-Mitgliedern wohl weiter anheben müssen. Die Rückführung der Teuerungsrate auf das Ziel von zwei Prozent habe oberste Priorität, sagte die Chefin des Fed-Bezirks Philadelphia, Anna Paulson, am Donnerstag.
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