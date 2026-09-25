Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
029 Group (ehem. Mendarion)Bericht 2. Quartal 2026
AFYRENBericht 2. Quartal 2026
AsahiBericht 2. Quartal 2026
BASTOGIBericht 2. Quartal 2026
BOOMBIT ZY -,50Bericht 2. Quartal 2026
District MetalsBericht Geschäftsjahr 2026
GemfieldsBericht 2. Quartal 2026
IMPERA CAPITAL S.A.Bericht 2. Quartal 2026
PlayWayBericht 2. Quartal 2026
PZ CORMAYBericht 2. Quartal 2026
Schloss WachenheimBericht Geschäftsjahr 2026
SELENA FM S.A. ZY-,05Bericht 2. Quartal 2026
Tamboran Resources Corp.Bericht Geschäftsjahr 2026
Thessaloniki Port AuthorityBericht 2. Quartal 2026
VIGO SYSTEM SA A,C ZY 1Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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SELENA FM S.A. ZY-,05
BASTOGI
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029 Group (ehem. Mendarion)
BOOMBIT ZY -,50
IMPERA CAPITAL S.A.
Asahi

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