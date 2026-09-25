Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|029 Group (ehem. Mendarion)
|Bericht 2. Quartal 2026
|AFYREN
|Bericht 2. Quartal 2026
|Asahi
|Bericht 2. Quartal 2026
|BASTOGI
|Bericht 2. Quartal 2026
|BOOMBIT ZY -,50
|Bericht 2. Quartal 2026
|District Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Gemfields
|Bericht 2. Quartal 2026
|IMPERA CAPITAL S.A.
|Bericht 2. Quartal 2026
|PlayWay
|Bericht 2. Quartal 2026
|PZ CORMAY
|Bericht 2. Quartal 2026
|Schloss Wachenheim
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|SELENA FM S.A. ZY-,05
|Bericht 2. Quartal 2026
|Tamboran Resources Corp.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Thessaloniki Port Authority
|Bericht 2. Quartal 2026
|VIGO SYSTEM SA A,C ZY 1
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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