"FT": BASF arbeitet an Übernahme Evoniks

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠25. Sep (Reuters) - Der Chemieriese BASF hat nach einem Bericht der "Financial Times" Interesse an einer Übernahme des Konkurrenten Evonik. BASF ‌habe den Essenern und ihrem größten Anteilseigner, der Kohle-Stiftung RAG, jüngst einen entsprechenden ⁠Vorschlag ⁠unterbreitet, berichtete das Blatt am Freitag unter Berufung auf Insider. BASF stehe mit Banken in Kontakt mit Blick auf eine mögliche Transaktion und arbeite ‌weiter daran. Ein Evonik-Sprecher ‌kommentierte den Bericht nicht. Eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte Reuters, Evonik ⁠liege kein Übernahmeangebot des BASF-Konzerns vor. Von ‌BASF lag zunächst ⁠keine Stellungnahme vor. Die RAG-Stiftung war nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Ankeraktionär von Evonik ist die Essener ‌RAG-Stiftung, die rund ⁠43 Prozent der Anteile ⁠hält. Sie will aber ihre Abhängigkeit von der Chemieindustrie verringern und hatte erklärt, den Anteil perspektivisch auf 25,1 Prozent abschmelzen zu wollen.

(Bericht von Matthias InverardiRedigiert von Scot W. Stevenson und Kristi KnolleBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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