Konsumlaune trübt sich ein - "Schlechte Nachricht für die Wirtschaft"

Berlin, 25. Sep (Reuters) - ⁠Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland ist wegen rekordhoher Spritpreise schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Barometer für das Konsumklima im Oktober fiel um 3,8 Punkte auf minus 30,6 Zähler. Das teilten die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Freitag zu ihrer Umfrage unter 2000 Verbrauchern mit. Insgesamt sei der aktuelle Wert der zweitschlechteste in diesem Jahr nach Mai, sagte NIM-Experte Rolf ‌Bürkl: "Die Mehrheit der Haushalte rechnet damit, dass die hohen Energiepreise ihre Kaufkraft verringern." Benzin- und Dieselpreise waren infolge des Nahost-Konflikts in den vergangenen Wochen auf Rekordhochs gestiegen.

Das eingetrübte Konsumklima spricht dafür, dass sich die Verbraucher beim Geldausgeben zurückhalten. "Das ist ⁠eine schlechte Nachricht ⁠für die gesamte Wirtschaft", sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. "Der Abwärtstrend verheißt nichts Gutes für den Privatkonsum in den kommenden Monaten." Die Konjunkturaussichten für Europas größte Volkswirtschaft hatten sich zuletzt zwar aufgehellt. Dies geht aber vor allem auf gut laufende Exporte und staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung zurück.

"Es ist damit zu rechnen, dass sich Konsumenten mit Käufen vorerst zurückhalten und sparen", erwartet auch der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger. "Dahinter dürfte auch eine gewisse Vorsorge hinsichtlich der Angst vor einem kalten Winter ‌stecken." Dass Arbeitsplätze verloren gehen, bremse die Ausgaben zusätzlich.

Der Einkommensindikator büßte aktuell ‌16,7 Zähler ein und rutschte auf minus 15,0 Punkte ab. Dies ist der niedrigste Wert seit April 2026, kurz vor Einführung des damaligen Tankrabatts, der nun eine Neuauflage erfährt und ab Oktober wieder eingeführt werden soll. Das Konsumklima wird auch durch eine spürbar gestiegene Sparneigung ⁠gedrückt: Hier gab es ein Plus auf 21,5 Punkte. "Man muss in der Historie bis in die Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise ‌2008 zurückgehen, um einen ähnlich hohen Wert für die Sparstimmung zu ⁠messen", erläuterte Bürkl.

HOHE ENERGIEPREISE DRÜCKEN AUF DIE STIMMUNG

Die hohen Energiepreise schürten Verunsicherung unter den Verbrauchern. Diese hielten es angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit für ratsam, ihr Geld auf die hohe Kante zu legen. So deuten weiterführende Analysen des NIM darauf hin, dass insbesondere in Haushalten mit guter finanzieller Ausstattung die Sparneigung stärker zugenommen hat. "Hier ‌besteht offenbar das Bedürfnis, die Kaufkraftverluste, die durch die erhöhte Inflation ⁠beim Ersparten aufgetreten sind, durch zusätzliches Sparen zu kompensieren", ⁠hieß es.

Dennoch zeigt sich die Anschaffungsneigung weitgehend stabil: Der Indikator verliert einen Punkt und weist nun minus 10,8 Zähler auf. Das Niveau ist laut den Konsumforschern nach wie vor überaus niedrig.

Zugleich legten die Konjunkturerwartungen der Verbraucher zum fünften Mal in Folge etwas zu, wenn auch die Dynamik aktuell nachgelassen hat. Der Indikator gewinnt noch einen halben Zähler hinzu und liegt nun bei minus 3,4 Punkten.

Die deutsche Wirtschaft hat sich im ersten Halbjahr besser entwickelt als zunächst erwartet. Entsprechend haben die Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr nach oben korrigiert. Sie veranschlagen jetzt für 2026 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 1,3 Prozent und für 2027 von 1,1 Prozent. Allerdings könnte demnach der stark von staatlichen Ausgaben ⁠getriebene Aufschwung schon 2028 enden, wenn ohne weitere politische Reformen nur noch magere 0,4 Prozent herausspringen dürften.

(Bericht von Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)