GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten +-----------------------+----------------------+ | Name | RENK Group AG | +-----------------------+----------------------+ | Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 | +-----------------------+----------------------+ | Postleitzahl | 86159 | +-----------------------+----------------------+ | Ort | Augsburg | +-----------------------+----------------------+ | LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 | +-----------------------+----------------------+ 2. Grund der Mitteilung +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person Name | Sitz | Staat +--------------+--------+--------+ | UBS Group AG | Zurich | CH | +--------------+--------+--------+ 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name +-------+ | N/A | +-------+ 5. Datum der Schwellenberührung +------------+ | 23.09.2026 | +------------+ 6. Gesamtstimmrechtsanteile |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |0,51% |4,06% |4,57% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |1,3% |4,06% |5,36% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) +------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |513.901 |0% |0,51% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |513.901 |0,51% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right to | |At any time |954.186 |0,95% | |Recall of Lent| | | | | |Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right of Use | |At any time |2.766.751 |2,77% | |over Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Long Call |18/06/2027 | |60.000 |0,06% | |Options | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |3.780.937 |3,78% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Short Put |18/12/2026 | |Physical |245.000 |0,25% | |Options |- | | | | | | |15/12/2028 | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Right of | |At any time |Cash |33.927 |0,03% | |Use over | | | | | | |Reverse | | | | | | |Convertible| | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |278.927 |0,28% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(Europe) S.A. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding (No. 2) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(UK) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Europe SE | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Fund Management | | | | |(Switzerland) AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Holding | | | | |LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Inc. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Securities LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG Datum der Hauptversammlung ++ ++ Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen ++ ++ Datum +------------+ | 25.09.2026 | +------------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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