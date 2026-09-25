Grüner Wochenabschluss, Airbus mit Qualitätsproblemen

Der DAX startet freundlich in den Handel und erhält Unterstützung von einem ebenfalls festen Euro Stoxx 50. Rückenwind kommt zudem von der Wall Street, wo sich sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 vorbörslich auf höherem Niveau präsentieren. Positive Impulse liefert auch Asien: Der Nikkei 225 setzte seine Aufwärtsbewegung fort und gehörte zum Handelsende zu den stärksten Indizes des Tages.
Makroökonomischer Überblick
Am Devisenmarkt steht weiterhin die Geldpolitik im Mittelpunkt. Der Euro bewegt sich gegenüber dem US-Dollar kaum von der Stelle, nachdem die Gemeinschaftswährung im Wochenverlauf spürbar unter Druck geraten war. Anleger richten den Blick vor allem auf die Notenbanken. Sowohl für die US-Notenbank Fed als auch für die Europäische Zentralbank haben die Erwartungen weiterer Zinsschritte zuletzt zugenommen. Unterstützung erhält der Dollar zudem durch robuste US-Konjunkturdaten sowie die anhaltend hohen Energiepreise, die Inflationssorgen wieder stärker in den Fokus rücken.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Airbus: Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers steht nach Berichten über Qualitätsprobleme beim Erfolgsmodell A321neo im Fokus. Bei mehreren Flugzeugen wurden Abweichungen beim Korrosionsschutz an strukturellen Bauteilen des Rumpfes festgestellt. Airbus betont zwar, dass kein Sicherheitsrisiko bestehe und betroffene Maschinen weiter betrieben werden könnten. Dennoch rückt das Thema Qualitätssicherung erneut in den Vordergrund. Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Konzern mit Produktions- und Qualitätsfragen bei verschiedenen Flugzeugmodellen zu kämpfen.
Unilever: Die Papiere des Konsumgüterherstellers werden von positiven Einschätzungen zur Entwicklung des Beauty-Geschäfts gestützt. Auf einer Branchenkonferenz verwies das Management auf robuste Nachfrage im Bereich Schönheitspflege. Besonders der globale Erfolg koreanischer Kosmetikprodukte und die zunehmende Verzahnung von Beauty- und Gesundheitsangeboten gelten als Wachstumstreiber. Das Unternehmen hält an seinem Ziel fest, mittelfristig ein organisches Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent zu erzielen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bear
|UG66L5
|21,15
|27595,438066 Punkte
|11,89
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8ET7
|7,54
|24745,056278 Punkte
|33,85
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR2NCF
|3,92
|25111,334064 Punkte
|63,16
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR0HYS
|9,61
|29502,730564 Punkte
|27,76
|Open End
|Tesla
|Bull
|UG47SL
|16,30
|194,89641 USD
|2,04
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Salesforce Inc.
|Call
|UG3L0K
|0,61
|310,00 USD
|7,80
|13.01.2027
|Newmont Corp.
|Call
|UG8GYH
|1,81
|120,00 USD
|3,60
|16.06.2027
|DAX®
|Call
|UR1HWG
|1,61
|25800,00 Punkte
|43,56
|09.10.2026
|DAX®
|Put
|UG9Z1Y
|2,89
|23700,00 Punkte
|17,74
|18.12.2026
|Silber
|Call
|UN6GZK
|6,43
|60,00 USD
|5,88
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|BioNTech SE
|Long
|HD36D9
|4,56
|49,645882 USD
|2
|Open End
|DAX®
|long
|UR2KHZ
|2,13
|24427,899327 Punkte
|30
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|UG3WXZ
|3,39
|25,779983 EUR
|6
|Open End
|Nasdaq-100®
|long
|UR17A8
|1,16
|29468,791136 Punkte
|30
|Open End
|Agnico Eagle Mines Ltd.
|Long
|UG57HS
|2,83
|155,140885 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2026; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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