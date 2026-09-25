Grüner Wochenabschluss, Airbus mit Qualitätsproblemen

Der DAX startet freundlich in den Handel und erhält Unterstützung von einem ebenfalls festen Euro Stoxx 50. Rückenwind kommt zudem von der Wall Street, wo sich sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 vorbörslich auf höherem Niveau präsentieren. Positive Impulse liefert auch Asien: Der Nikkei 225 setzte seine Aufwärtsbewegung fort und gehörte zum Handelsende zu den stärksten Indizes des Tages.

Makroökonomischer Überblick

Am Devisenmarkt steht weiterhin die Geldpolitik im Mittelpunkt. Der Euro bewegt sich gegenüber dem US-Dollar kaum von der Stelle, nachdem die Gemeinschaftswährung im Wochenverlauf spürbar unter Druck geraten war. Anleger richten den Blick vor allem auf die Notenbanken. Sowohl für die US-Notenbank Fed als auch für die Europäische Zentralbank haben die Erwartungen weiterer Zinsschritte zuletzt zugenommen. Unterstützung erhält der Dollar zudem durch robuste US-Konjunkturdaten sowie die anhaltend hohen Energiepreise, die Inflationssorgen wieder stärker in den Fokus rücken.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Airbus: Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers steht nach Berichten über Qualitätsprobleme beim Erfolgsmodell A321neo im Fokus. Bei mehreren Flugzeugen wurden Abweichungen beim Korrosionsschutz an strukturellen Bauteilen des Rumpfes festgestellt. Airbus betont zwar, dass kein Sicherheitsrisiko bestehe und betroffene Maschinen weiter betrieben werden könnten. Dennoch rückt das Thema Qualitätssicherung erneut in den Vordergrund. Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Konzern mit Produktions- und Qualitätsfragen bei verschiedenen Flugzeugmodellen zu kämpfen.

Unilever: Die Papiere des Konsumgüterherstellers werden von positiven Einschätzungen zur Entwicklung des Beauty-Geschäfts gestützt. Auf einer Branchenkonferenz verwies das Management auf robuste Nachfrage im Bereich Schönheitspflege. Besonders der globale Erfolg koreanischer Kosmetikprodukte und die zunehmende Verzahnung von Beauty- und Gesundheitsangeboten gelten als Wachstumstreiber. Das Unternehmen hält an seinem Ziel fest, mittelfristig ein organisches Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent zu erzielen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bear UG66L5 21,15 27595,438066 Punkte 11,89 Open End DAX® Bull UN8ET7 7,54 24745,056278 Punkte 33,85 Open End DAX® Bull UR2NCF 3,92 25111,334064 Punkte 63,16 Open End Nasdaq-100® Bull UR0HYS 9,61 29502,730564 Punkte 27,76 Open End Tesla Bull UG47SL 16,30 194,89641 USD 2,04 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Salesforce Inc. Call UG3L0K 0,61 310,00 USD 7,80 13.01.2027 Newmont Corp. Call UG8GYH 1,81 120,00 USD 3,60 16.06.2027 DAX® Call UR1HWG 1,61 25800,00 Punkte 43,56 09.10.2026 DAX® Put UG9Z1Y 2,89 23700,00 Punkte 17,74 18.12.2026 Silber Call UN6GZK 6,43 60,00 USD 5,88 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit BioNTech SE Long HD36D9 4,56 49,645882 USD 2 Open End DAX® long UR2KHZ 2,13 24427,899327 Punkte 30 Open End Deutsche Bank AG Long UG3WXZ 3,39 25,779983 EUR 6 Open End Nasdaq-100® long UR17A8 1,16 29468,791136 Punkte 30 Open End Agnico Eagle Mines Ltd. Long UG57HS 2,83 155,140885 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.