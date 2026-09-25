IonQ und NVIDIA: Beginnt jetzt die Quanten-Revolution?









IonQ und NVIDIA: Steht der Quantencomputer vor dem Durchbruch? IonQ will einen Superion-Quantenprozessor mit NVIDIAs Recheninfrastruktur verbinden, präsentiert Fortschritte bei der Fehlerkorrektur und meldet neue Systemaufträge. Gleichzeitig wächst der Umsatz im jüngsten Quartal auf 80,1 Millionen US-Dollar. Die entscheidende Frage für Anleger: Wie viel davon weist bereits auf ein dauerhaft tragfähiges Geschäft hin – und wie viel beruht noch auf einer technologischen Roadmap?





Mit SkyWater baut IonQ zudem eigene Fertigungskapazitäten auf und hebt die Umsatzprognose für 2026 auf 450 bis 460 Millionen US-Dollar einschließlich der Übernahme an. Doch hohe Verluste und eine anspruchsvolle Bewertung erhöhen den Druck, geplante Systeme tatsächlich auszuliefern und die Kosten in den Griff zu bekommen. Unsere Analyse trennt die bereits erzielten Ergebnisse von den Erwartungen, die der Aktienkurs an IonQs Zukunft stellt.









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