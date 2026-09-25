IRW-News: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. erwirbt 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Treeline, New Mexico, USA

IRW-PRESS: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. erwirbt 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Treeline, New Mexico, USA

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 24. September 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) (Americas Uranium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. September - und gemäß der im Vorfeld angekündigten Vereinbarung zum Kauf einer Mineralkonzession (die Kaufvereinbarung) mit der Firma Verdera Energy Corp. (Verdera) und Verderas hundertprozentiger Tochtergesellschaft NM Energy Holding Corp. (NM Energy) - die Transaktion zum Erwerb von 100 % der Besitzanteile an der Urankonzession Treeline (die Konzession Treeline oder das Konzessionsgebiet) in den Counties Cibola und McKinley im US-Bundesstaat New Mexico (die Übernahme) nunmehr abgeschlossen hat. Die Übernahme erfolgte über die vom Unternehmen neu gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft NUCA Energy Corp. in Nevada. Die Verpflichtungen des Unternehmens aus der Kaufvereinbarung bleiben auch nach Abschluss der Transaktion bestehen, einschließlich der Verpflichtung, die verbleibenden 1.800.000 CAD in Form von Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) in gestaffelten Tranchen über einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschluss der Transaktion an Verdera auszugeben.

Nicholas Luksha, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, erläutert:

Der Abschluss der Übernahme des Projekts Treeline ist ein wichtiger Meilenstein für Americas Uranium und versetzt uns in die Lage, von der Sondierung des Datenmaterials aus den bisherigen Arbeiten zur aktiven Exploration der Konzession überzugehen. Die Konzession Treeline umfasst mehrere Bereiche, die einer weiteren Evaluierung bedürfen. Unsere vorrangige Aufgabe besteht darin, das vorhandene Datenmaterial in ein modernes geologisches Rahmenwerk zu gießen, das als Orientierungshilfe für unsere nächste Explorationsphase dienen kann.

Im Rahmen der Übernahme wurde dem Unternehmen zudem ein Vorkaufsrecht an bestimmten weiteren Konzessionsanteilen in den umliegenden Gebieten eingeräumt, für den Fall, dass Verdera diese Anteile verkaufen oder übertragen möchte.

Einzelheiten zur Übernahme

In Verbindung mit dem Abschluss der Übernahmetransaktion hat das Unternehmen Verdera 100.000 USD in bar bezahlt und 701.754 Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,285 $ pro Aktie ausgegeben; letztere entsprechen 200.000 CAD der in der Kaufvereinbarung vereinbarten Aktienvergütung von insgesamt 2.000.000 CAD. Die bei Abschluss der Transaktion ausgegebenen Aktien sind ab dem Abschlussdatum an eine Sperrfrist von vier Monaten und einen Tag gebunden. Die Zahlung der verbleibenden 1.800.000 CAD der Aktienvergütung hat das Unternehmen in gestaffelten Tranchen vorzunehmen wie folgt:

Termin Wert der ausgegebenen Aktien

Am Tag, der sechs Monate nach dem Abschlussdatum 200.000 CAD(1)

der Übernahme (das Abschlussdatum)

liegt.

Am Tag, der zwölf Monate nach dem Abschlussdatum 200.000 CAD(1)

liegt

Am Tag, der achtzehn Monate nach dem 200.000 CAD(1)

Abschlussdatum

liegt

Am Tag, der vierundzwanzig Monate nach dem 400.000 CAD(1)

Abschlussdatum

liegt

Am Tag, der dreißig Monate nach dem 400.000 CAD(1)

Abschlussdatum

liegt

Am Tag, der sechsunddreißig Monate nach dem 400.000 CAD(1)

Abschlussdatum

liegt

GESAMT: 1.800.000 CAD

1. Der Aktienwert wird anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses an den zehn (10) Handelstagen (VWAP) unmittelbar vor dem Fälligkeitstag der jeweiligen Emission ermittelt, abzüglich des maximal zulässigen Abschlags und vorbehaltlich etwaiger Mindestpreisanforderungen, die gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange (CSE) auferlegt werden.

Im Rahmen der Kaufvereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, Verdera eine Royalty in Höhe von insgesamt eineinhalb Prozent (1,5 %) (die Verkäufer-Royalty) zu gewähren. Das Unternehmen hat allerdings das Recht - jedoch nicht die Verpflichtung - ein Drittel (1/3) der Verkäufer-Royalty jederzeit nach dem Abschlussdatum für eine Einmalzahlung in Höhe von 400.000 CAD zurückzukaufen. Gemäß einem am 15. Mai 2025 zwischen Verdera und enCore Energy Corp. unterzeichneten Abtretungsvertrag über Royalty-Ansprüche (Royalty Deed) ist das Konzessionsgebiet außerdem mit einer bestehenden Royalty von 2 % auf den Nettoerlös aus der Uranförderung und einer NSR-Gebühr von 2 % auf andere Mineralvorkommen belegt.

Über Americas Uranium Corp.

Americas Uranium Corp. ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und den Ausbau von Uranprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat und vor allem an Assets interessiert ist, die zur Deckung des steigenden Bedarfs an einer sicheren nordamerikanischen Uranversorgung beitragen. Die Stammaktien des Unternehmens notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel NUCA, in den Vereinigten Staaten unter dem Börsenkürzel ASRFF und in Deutschland unter dem Börsenkürzel WA7.

Im Namen des Board of Directors

Nicholas Luksha

President & Chief Executive Officer

Americas Uranium Corp.

Für weitere Informationen

Americas Uranium Corp.

www.americasuraniumcorp.com

info@americasuraniumcorp.com

604-838-0184

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glaubt, erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, schätzt, plant, könnte, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, erzielt, erreicht oder umgesetzt werden können, könnten, würden oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und umfassen Aussagen zu den künftigen Verpflichtungen des Unternehmens aus der Kaufvereinbarung, einschließlich des Zeitplans und des Abschlusses der verbleibenden Aktienemissionen an Verdera; die Anzahl und den fiktiven Ausgabepreis der Aktien, die im Zusammenhang mit künftigen Zahlungen gemäß der Kaufvereinbarung ausgegeben werden sollen; die Pläne des Unternehmens für das Treeline-Grundstück, einschließlich der Überprüfung, Zusammenstellung und Digitalisierung historischer Explorationsdaten; die Fähigkeit des Unternehmens, historische Daten zur Planung künftiger Explorationsarbeiten zu nutzen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Rechte aus der Kaufvereinbarung auszuüben, einschließlich seines Rechts auf Rückkauf eines Teils der Royalty-Beteiligung und seines Vorkaufsrechts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass das Unternehmen über ausreichende Ressourcen verfügen wird, um seinen laufenden Verpflichtungen aus der Kaufvereinbarung nachzukommen und seine geplanten Explorationsaktivitäten durchzuführen; dass die historischen Explorationsdaten zum Grundstück für den begrenzten Zweck der Planung künftiger Explorationsmaßnahmen ausreichend zuverlässig sind; dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der Mineralexploration stützen werden; und dass künftige Explorationsaktivitäten innerhalb der derzeit vorgesehenen Zeitrahmen und in der derzeit vorgesehenen Weise durchgeführt werden können. Auch andere Faktoren können die zukünftigen Ergebnisse oder die Geschäftsentwicklung des Unternehmens nachteilig beeinflussen, darunter allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, zukünftige Mineralienpreise, Veränderungen auf den Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Mineralien, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die die Mineralexplorationsbranche betreffen, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den jährlichen und vierteljährlichen Managements Discussion and Analysis (MD&A) des Unternehmens sowie in anderen Unterlagen beschrieben sind, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter seinem SEDAR+-Profil eingereicht hat. Anhaltender Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima und anhaltende internationale Konflikte sind weitere Faktoren, die die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt stellen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken dar, die derzeit nicht beschreibbar und nicht messbar sind. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder - falls sie eintreten - welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse darstellen und werden daher aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Unsicherheit davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

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