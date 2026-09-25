IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Der nächste Wettbewerb in der Brillenbranche könnte im Glas entschieden werden nicht beim Gestell

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Der nächste Wettbewerb in der Brillenbranche könnte im Glas entschieden werden nicht beim Gestell

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Der nächste Wettbewerb in der Brillenbranche könnte im Glas entschieden werden - nicht beim Gestell

Über weite Strecken der modernen Geschichte der Brillenindustrie wurde der Wettbewerb um die Verbraucher auf dem Gesicht ausgetragen. Modehäuser lizenzierten ihre Namen, Designer erneuerten die Gestelle und Einzelhändler konkurrierten um den Vertrieb. Das Brillenglas war - sofern keine komplizierte Sehstärkenkorrektur erforderlich war - häufig der weniger sichtbare Teil des Angebots.

Diese Trennung lässt sich zunehmend schwerer aufrechterhalten. Hersteller von Brillengläsern konkurrieren immer stärker darum, was ein Stück transparentes Material leisten kann: ultraviolette Strahlung blockieren, auf wechselndes Sonnenlicht reagieren, Blendung reduzieren und bestimmte Bereiche des sichtbaren Spektrums filtern, ohne Farbwahrnehmung und Kontrast zu beeinträchtigen.

Dieser Wandel macht aus einer traditionellen Konsumgüterbranche einen eher stillen Wettbewerb in der Materialwissenschaft. Die Frage lautet nicht mehr nur, ob Verbraucher eine Brille benötigen. Entscheidend wird vielmehr, wie viel zusätzliche Funktionalität Hersteller zwischen Auge und Außenwelt integrieren können - und welchen Anteil davon Verbraucher, Optometristen, Augenoptiker und Regulierungsbehörden als sinnvoll erachten.

Die wirtschaftliche Dimension ist beträchtlich. Der deutsche Brillenmarkt erzielte 2024 einen Umsatz von umgerechnet rund 10,3 Milliarden Euro und dürfte nach Prognosen von Grand View Research bis 2030 auf knapp 16,4 Milliarden Euro wachsen. Dies entspräche einem jährlichen Wachstum von 7,7 Prozent. Korrektionsbrillen machten 2024 mehr als 73 Prozent der deutschen Umsätze aus. In den USA, wo der Brillenmarkt 2023 einen Wert von umgerechnet rund 32,9 Milliarden Euro erreichte, entfielen 74 Prozent der Verkäufe auf Brillen; zugleich erzielten stationäre Geschäfte weiterhin mehr als drei Viertel der Umsätze. Die in US-Dollar angegebenen Marktschätzungen wurden zum Wechselkurs vom 14. September von 1 US-Dollar zu 0,8669 Euro umgerechnet.

Der kommerzielle Aufschwung wird zusätzlich durch die veränderte Nutzung unserer Augen verstärkt. Arbeit, Bildung und Unterhaltung haben sich zunehmend auf Bildschirme und künstlich beleuchtete Innenräume verlagert. Dadurch wächst die Aufmerksamkeit der Verbraucher für Augenbelastung, Blendung, Sehkomfort und die grundsätzliche Frage, was ein Brillenglas über die Korrektur der Sehkraft hinaus leisten kann.

Die technologische Kontrolle über das Brillenglas besitzt daher potenziell einen erheblichen Wert. Gleichzeitig entsteht ein zunehmend umkämpftes Wettbewerbsfeld.

Der deutsche Optikkonzern ZEISS integriert beispielsweise die Blaulichtfilterung direkt in das Material seiner BlueGuard-Brillengläser, anstatt sich ausschließlich auf eine Oberflächenbeschichtung zu verlassen. Nach Angaben des Unternehmens blockieren die Gläser bis zu 40 Prozent des blau-violetten Lichts im Bereich zwischen 400 und 455 Nanometern und bieten zugleich UV-Schutz bis 400 nm. Der Münchner Hersteller Rodenstock wiederum bietet die Reduzierung von Blaulicht als Bestandteil seiner umfassenderen Brillenglastechnologien an.

Photochrome Produkte zeigen, wie weit dieser Wettbewerb inzwischen fortgeschritten ist. Nach Angaben von Transitions filtern die GEN-S-Brillengläser in Innenräumen bis zu 32 Prozent des blau-violetten Lichts und im aktivierten Zustand im Freien bis zu 85 Prozent. Hinzu kommt ein Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung. Die Angaben beziehen sich auf den Bereich von 400 bis 455 nm und variieren je nach Glasmaterial und Farbe.

Die zunehmende Zahl solcher Produkte weist auf einen breiteren Wandel im Markt hin. Brillen werden nicht mehr nur über Sehstärke und Ästhetik verkauft, sondern zunehmend auch über funktionale Eigenschaften wie Lichtmanagement, Blendreduzierung und die Anpassung an unterschiedliche Umgebungen.

Das wissenschaftliche Bild ist differenzierter. Eine 2026 in Therapeutic Advances in Ophthalmology veröffentlichte Übersichtsarbeit kam zu gemischten Ergebnissen hinsichtlich des Nutzens von Brillengläsern mit Blaulichtfilter. Die meisten Studien zeigten bei allgemeinen Nutzergruppen nur begrenzte Verbesserungen bei digital bedingter Augenbelastung und visueller Ermüdung, während einige Untersuchungen unter bestimmten Bedingungen Vorteile feststellten. Experimentelle Studien lieferten ermutigendere Hinweise darauf, dass eine selektive Filterung oxidativen Stress und Phototoxizität in der Netzhaut reduzieren kann. Klinische Langzeitdaten bleiben jedoch begrenzt.

Die Übersichtsarbeit stellte zudem fest, dass Brillengläser mit Blaulichtfilter die normale Sehleistung im Allgemeinen bewahrten und die Kontrastempfindlichkeit sowie die Farbdifferenzierung kaum oder gar nicht wesentlich beeinträchtigten. Einige Studien berichteten über mögliche Vorteile bei Blendung, der Erholung nach Lichtstress, Migränesymptomen und der subjektiven Schlafqualität. Die Ergebnisse unterscheiden sich jedoch je nach Glasdesign, untersuchter Personengruppe und Lichtverhältnissen.

Es ergibt sich somit keine einfache Trennlinie zwischen wirksamer und unwirksamer Technologie. Vielmehr entwickelt sich die optische Technik schneller als die klinische Evidenz, die erforderlich ist, um festzustellen, welche Formen der spektralen Filterung für welche Nutzer und unter welchen Bedingungen einen relevanten Nutzen bieten.

In diesem sich entwickelnden Markt versucht das kanadische Unternehmen Rise Nano Optics, einen anderen Ansatz zur spektralen Filterung zu kommerzialisieren.

Die SpectraGuard-Technologie nutzt ein patentiertes Verfahren, um Nanopartikel in das Brillenglasmaterial einzubringen. Nach Angaben des Unternehmens filtert das daraus hergestellte Glas 100 Prozent des ultravioletten Lichts und bis zu 90 Prozent der Wellenlängen zwischen 400 und 600 nm, während Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit erhalten bleiben. Laut Rise schützen sieben Patente verschiedene Aspekte des Nanomaterials, seiner Herstellung und seiner Anwendung in Brillengläsern.

Der angegebene Spektralbereich ist breiter als das Band von 400 bis 455 nm, auf das einige etablierte Produkte zur Filterung von blau-violettem Licht abzielen. Die Werte sind jedoch nicht unmittelbar vergleichbar, da sich die Technologien, Wellenlängenbereiche und Messmethoden unterscheiden.

Kommerziell potenziell bedeutsamer ist die Art, wie Rise diese Funktionen miteinander verbinden will. Nach Angaben des Unternehmens ist SpectraGuard für den Einsatz in Sonnenbrillen für den Außenbereich sowie in photochromen Brillengläsern vorgesehen, die in Innenräumen klar sind und sich im Freien verdunkeln. Beide Varianten kombinieren UV-Schutz mit einer zusätzlichen Filterung im Bereich von 400 bis 600 nm des sichtbaren Spektrums, ohne dabei übermäßig dunkel zu werden, wie dies bei herkömmlichen Sonnenbrillen mit stärkerer Schutzwirkung häufig der Fall ist. Lässt sich diese Leistung im kommerziellen Maßstab zuverlässig reproduzieren, könnte dies der Branche einen weiteren Ansatz bieten, mehr Funktionalität in ein alltagstaugliches Brillenglas zu integrieren.

Die Technologie unterscheidet sich zudem von einer herkömmlichen Oberflächenbeschichtung. Laut Rise werden die Nanopartikel durch das patentierte Verfahren direkt in das Brillenglasmaterial integriert. Dieser Unterschied könnte an Bedeutung gewinnen, wenn Hersteller nach Funktionen für das Lichtmanagement suchen, die sich in bestehende Produktionsverfahren für Korrektionsgläser einbinden lassen, anstatt ausschließlich als Oberflächenbehandlung aufgetragen zu werden.

Rise verfolgt einen kapitalarmen Markteintritt, anstatt einen vertikal integrierten Produktionsbetrieb für Brillengläser aufzubauen. Das Unternehmen hat im Zuge der beginnenden US-Kommerzialisierung nicht exklusive Vereinbarungen mit optischen Laboren in Nevada und Kalifornien sowie mit einem Augenoptiker in New York bekannt gegeben. Darüber hinaus hat Rise eine Mehrkanalstrategie skizziert, die sich an optische Labore, Brillenglashersteller, Fachkräfte der Augenversorgung und Brillenmarken richtet.

Für ein Unternehmen in der Entwicklungsphase bietet dieses Modell einen potenziell kapitaleffizienten Weg in den Markt, da bestehende Fertigungs- und Vertriebsstrukturen der Optikbranche genutzt werden können. Die nächste Bewährungsprobe wird darin bestehen, ob sich die ersten Beziehungen zu Laboren und Augenoptikern in eine breitere kommerzielle Akzeptanz überführen lassen.

Rise bezeichnet SpectraGuard in den USA als ein bei der FDA registriertes Medizinprodukt der Klasse I. Dies schafft eine regulatorische Grundlage für die US-Kommerzialisierungsstrategie, während sich die breitere klinische Evidenz zur spektralen Filterung weiterentwickelt.

Diese Unterscheidung ist wichtig, sollte den Blick auf die Chance jedoch nicht verstellen. Die unabhängige ophthalmologische Fachliteratur deutet darauf hin, dass eine selektive Blaulichtfilterung im Allgemeinen möglich ist, ohne die normale Farbdifferenzierung oder Kontrastempfindlichkeit wesentlich zu beeinträchtigen. Experimentelle Studien liefern zudem Hinweise auf mögliche Schutzmechanismen gegen lichtbedingte Netzhautschäden, auch wenn die langfristige klinische Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen ist.

Für Rise wird die kommerzielle Frage damit zunehmend konkret: Lassen sich die Filtereigenschaften im industriellen Maßstab zuverlässig herstellen, effizient in bestehende optische Produktionsverfahren integrieren und mit einer ausreichenden Nachfrage bei Laboren, Fachkräften der Augenversorgung und Verbrauchern verbinden?

Europa könnte zu einem wichtigen Schauplatz dieses Wettbewerbs werden. Die Region verbindet große, alternde Brillenmärkte mit einigen der weltweit etabliertesten Unternehmen der optischen Technik. Allein Deutschland steht für einen Markt von mehr als 10 Milliarden Euro. Gleichzeitig verfügen europäische Hersteller über langjährige Erfahrung mit Brillenglasmaterialien, Beschichtungen, Präzisionsoptik und der Herstellung von Korrektionsgläsern.

Zugleich verschärft die Region die regulatorische Infrastruktur zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten. Die EU-Vorschriften sehen inzwischen einen Master-UDI-DI-Rahmen für Brillengestelle, Brillengläser und Fertiglesebrillen vor. Seit Mai 2026 ist zudem die Nutzung des UDI-/Produktmoduls in EUDAMED verpflichtend.

Die übergeordnete Entwicklung ist bedeutsamer als die Aussichten eines einzelnen Unternehmens. Brillen entwickeln sich schrittweise zu einer Plattform für immer anspruchsvollere optische Funktionen. Große Hersteller können solche Fähigkeiten intern oder durch Übernahmen aufbauen. Kleinere Unternehmen könnten dagegen ein bestimmtes Material, ein Verfahren oder eine Ebene geistigen Eigentums besitzen und diese in eine etablierte optische Lieferkette integrieren.

Dieses Modell könnte Chancen für materialwissenschaftlich ausgerichtete Unternehmen schaffen, die nicht die Fertigungs- und Vertriebsinfrastruktur der größten Branchenakteure nachbilden müssen. Für Rise wären der Nachweis einer Produktion im kommerziellen Maßstab und der Ausbau der ersten Vertriebsbeziehungen die nächsten Indikatoren dafür, ob sich die Technologie einen Platz in diesem Ökosystem sichern kann.

Für die europäische Optikindustrie zeichnet sich die Entwicklungsrichtung immer klarer ab, auch wenn die späteren Gewinner noch nicht feststehen. Der Wettbewerb wird weiterhin über Marken, Gestelle und Vertrieb ausgetragen. Daneben entsteht jedoch beinahe unsichtbar ein weiterer Wettstreit - darum, wie viel nützliche Funktionalität sich in das Brillenglas selbst integrieren lässt.

Wenn Verbraucher zunehmend erwarten, dass eine einzige Brille mehr leistet als die Korrektur ihrer Sehkraft, könnte der Wert im Brillenglas ebenso wichtig werden wie der Name auf dem Gestell.

Quellen

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12833160/

https://www.zeiss.de/corporate/home.html\

https://risenanooptics.com/

https://www.nei.nih.gov/

https://idf.org/news-and-resources/news/idf-diabetes-atlas-11th-edition/

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Rise Nano Optics

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

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