IRW-News: Staige One AG: Polizei Berlin setzt am Kottbusser Tor auf KI-Videoschutz von Staige One

IRW-PRESS: Staige One AG: Polizei Berlin setzt am Kottbusser Tor auf KI-Videoschutz von Staige One

Essen (IRW-Press/25.09.2026) -

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Staige One gewinnt europaweites Vergabeverfahren der Polizei Berlin

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KI-Technologie erkennt sicherheitsrelevante Situationen in Echtzeit

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DSGVO- und EU-AI-Act-konforme Lösung mit Human-in-the-Loop Prozess

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Stufenweiser Ausbau auf weitere Berliner Standorte geplant

Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) gibt offiziell die Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei bekannt.

Die Polizei Berlin setzt an Orten mit erhöhtem Sicherheitsbedarf auf KI-gestützten Videoschutz der deutschen Technologie-Firma Staige One. Den Auftakt macht das Kottbusser Tor, einer der am stärksten frequentierten Plätze der Hauptstadt. Zudem ist ein stufenweiser Ausbau an weiteren Orten wie der Warschauer Brücke und dem Alexanderplatz geplant. In einem europaweiten Vergabeverfahren konnte sich Staige One mit seiner datenschutzkonformen KI-Lösung durchsetzen. In Tests überzeugte die Technologie unter anderem mit einer sehr geringen Rate an Fehlalarmen, sodass Einsatzkräfte effektiv entlastet werden.

Das KI-Videoschutzsystem von Staige One analysiert das Geschehen im öffentlichen Raum in Echtzeit und erkennt sicherheitsrelevante Situationen, ohne Personen zu identifizieren. Die zugrundeliegende semantische KI-Lösung arbeitet ohne Gesichtserkennung, sondern betrachtet immer das gesamte Bild und versteht Verhaltensmuster und Kontext. Sie unterscheidet beispielsweise zwischen alltäglichem Geschehen auf normal frequentierten öffentlichen Plätzen und Situationen, in denen konkrete Anzeichen körperlicher Gewalt vorliegen. Die Lösung kann dabei zuverlässig zwischen Alltagsbewegungen wie Joggen oder Fahrradfahren und echten Gefahrensituationen trennen. Gefährliche Situationen werden automatisch gemeldet, sodass das Leitstellenpersonal die Lage unmittelbar bewerten und bei Bedarf Einsatzkräfte schicken kann. Dabei löst die KI selbst keine Maßnahmen aus. Ob es zu einem Einsatz kommt, wird stets von speziell geschulten Mitarbeitenden der Polizei geprüft und entschieden.

Voller Datenschutz nach DSGVO und EU AI Act

Besonderen Wert legen Staige One und die Polizei Berlin auf Datenschutz und Regulierung: Die Bilddaten werden lokal verarbeitet, nur das für die Gefahrenabwehr unbedingt Notwendige wird ausgewertet. Die Speicherung der Daten erfolgt verschlüsselt und zweckgebunden nach § 24e ASOG Berlin. Nach einem Monat erfolgt eine automatische Löschung. Anonymisierung und Datensparsamkeit sind von Beginn an in die Systeme integriert ("Privacy by Design"). Staige One entwickelt seine Technologie konsequent im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und den Vorgaben des EU AI Act.

Human-in-the-loop: Am Ende entscheidet immer ein Mensch

"KI kann Einsatzkräfte dort unterstützen, wo jede Sekunde zählt. Unser Ziel ist es, gefährliche Situationen frühzeitig sichtbar zu machen, damit die Polizei schneller reagieren kann. Dabei bleibt die Entscheidung über konkrete Maßnahmen jederzeit beim Menschen. Datenschutz und Grundrechte sind für uns keine Einschränkung, sondern zentrale Designprinzipien unserer Technologie", sagt Jan Taube, CEO von Staige One. "Unsere Technologie hilft der Polizei, an Orten wie dem Kottbusser Tor schneller auf echte Gefahrensituationen zu reagieren, Fehlalarme zu reduzieren und Ressourcen gezielt einzusetzen. Entscheidend ist für uns: Sicherheit darf nur im Einklang mit Datenschutz, Freiheitsrechten und den strengen europäischen Regeln für KI entstehen."

Mit dem Projekt in Berlin unterstreicht Staige One seine strategische Ausrichtung: Von der Gewalterkennung im öffentlichen Raum bis hin zum Perimeterschutz von Industrie- und KRITIS-Standorten bietet sich ein breites Einsatzspektrum an. Bei den jeweiligen Einsatzzwecken kann das Edge-KI-System in bereits bestehende Kamerasysteme herstellerunabhängig nachgerüstet sowie als Komplettlösung samt Hardware aus Europa neu installiert werden. So trägt Staige One dazu bei, dass mit KI "Made in Germany" eine intelligente Sicherheitsinfrastruktur entsteht, die Gefahren früh erkennt und öffentliche Räume sowie kritische Infrastruktur besser schützt.

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern auch im Breitensport ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige One und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 250.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Mit diesem USP ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten, welches die Basis für internationale Kooperationen z.B. mit RTL in Luxemburg, in China sowie im Reitsport bildet. Den sich aus diesen Erfahrungen ergebenden einzigartigen Mix aus KI-Expertise in der Bildbe- und -verarbeitung, den Fähigkeiten in der Nutzung und Entwicklung diverser Hardwarelösungen zur Bildgenerierung sowie der speziellen Software-Plattform, die flexibel für diverse Use-Cases entwickelt wurde, nutzt Staige One seit 2025 beim Aufbau des neuen Geschäftsbereichs "Staige for Industries". Hier entwickelt Staige One auf Basis von KI-Bildverarbeitung spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich für unterschiedlichste Use-Cases in vielen Bereichen wie z.B. der inneren und äußeren Sicherheit, der Industrie, Logistik und dem Handel, und führt diese Anwendungen zur Marktreife.

(Ende)

Aussender: Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

Weitere Handelsplätze: XETRA

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