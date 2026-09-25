Klingbeil fordert erneut Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens
Berlin, 24. Sep (Reuters) - SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil hat erneut die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens gefordert. "Es ist die richtige Zeit. Das Prüfverfahren gehört jetzt auf den Tisch", sagte Klingbeil im Politik-Podcast "unter 3" des Fernsehsenders phoenix laut Mitteilung des Senders. Die AfD sei eindeutig verfassungsfeindlich. "Ich möchte nicht, dass wir in unserer deutschen Geschichte zum zweiten Mal den Fehler machen, sich nicht rechtzeitig gegen die Feinde der Demokratie zu wehren", sagte Klingbeil. Er hoffe, dass alle demokratischen Kräfte dies genauso beurteilten.
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)