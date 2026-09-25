Klingbeil fordert erneut Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens

Berlin, ⁠24. Sep (Reuters) - SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil hat erneut die Prüfung eines ‌AfD-Verbotsverfahrens gefordert. "Es ist die richtige Zeit. Das Prüfverfahren ⁠gehört ⁠jetzt auf den Tisch", sagte Klingbeil im Politik-Podcast "unter 3" des Fernsehsenders phoenix laut Mitteilung ‌des Senders. Die AfD ‌sei eindeutig verfassungsfeindlich. "Ich möchte nicht, dass wir ⁠in unserer deutschen Geschichte zum ‌zweiten Mal ⁠den Fehler machen, sich nicht rechtzeitig gegen die Feinde der Demokratie ‌zu ⁠wehren", sagte Klingbeil. ⁠Er hoffe, dass alle demokratischen Kräfte dies genauso beurteilten.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)