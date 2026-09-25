Krypto-Crash oder Bullrun? Markus Miller über Bitcoin, BaFin & Datenlecks
3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung! Krypto trotzt geopolitischen Krisen, Zinsen und dem Clarity-Act-Aus. In diesem Krypto-Update analysiert Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) gemeinsam mit Experte Markus Miller (Gründer von KRYPTO-X.BIZ), warum Bitcoin, DeFi und Co. trotz makroökonomischem Gegenwind stark steigen.
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► Darum geht's im Video:
Der Kryptomarkt bricht aus: Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, hoher Ölpreise und Zinserhöhungen der Notenbanken klettert die Gesamtkapitalisierung erstmals seit acht Monaten wieder über 3 Billionen US-Dollar. Selbst das Scheitern des US Clarity Act im Senat stoppt den Trend nicht. Krypto-Experte Markus Miller erklärt im Gespräch mit Richy Dittrich, warum der Bärenmarkt bereinigend gewirkt hat, wieso DeFi-Projekte wie Chainlink und Uniswap kräftig zulegen und wie Anleger die aktuelle Marktbreite und Regulierung einordnen sollten.
Timestamps:
00:00:00 ► Intro: Der heimliche Crash am Anleihenmarkt
00:02:35 ► US-Regulierung: Clarity Act, Trump und Insider-Trading
00:07:46 ► Safe Haven: Wird Bitcoin das neue digitale Gold?
00:11:28 ► Krypto-Zyklen: Darum tickt dieser Bullenmarkt anders
00:14:59 ► DeFi und Tokenisierung: Der Aufstieg realer Vermögenswerte auf der Blockchain
00:24:19 ► Enteignungs-Ängste: Krypto als Schutz vor staatlichen Eingriffen
00:27:27 ► Preisprognose: Sind 840.000 US-Dollar für einen Bitcoin realistisch?
00:34:20 ► Henley Global Index: Wo die Krypto-Millionäre wirklich leben
00:44:06 ► BaFin-Studie: Schützt Bitcoin wirklich vor der Inflation?
00:50:20 ► Die Wiesenbier-Ratio: Kaufkraftverlust am Beispiel Oktoberfest
00:53:48 ► Krypto-Sicherheit: Die wachsende Gefahr durch Datenlecks bei Anbietern
00:57:51 ► „Wrench Attacks“: Wenn digitale Datenlecks zur physischen Bedrohung werden
00:59:15 ► E-Mail-Aliasse & Co.: So schützt du deine Identität effektiv
01:04:33 ► Adoption in der Schweiz: Anonym Bitcoin am Fahrkartenautomaten kaufen
01:09:23 ► Historie: Als man in Liechtenstein Krypto am Postschalter kaufte
01:15:49 ► Steuer-Ausblick: Was Krypto-Anlegern in Deutschland droht
01:16:36 ► Outro
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🕐 Das Video wurde am 25.09.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Euwax Gold
WKN: EWG0LD | ISIN: DE000EWG0LD1
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Alphabet Inc. (Google)
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
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Amazon.com Inc.
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
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Apple Inc.
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
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BlackRock Inc.
WKN: A40PW4 | ISIN: US09247X1019
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Coinbase Global Inc.
WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076
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Deutsche Telekom AG
WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508
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eBay Inc.
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Microsoft Corp.
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
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Nvidia Corp.
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
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Robinhood Markets Inc.
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Tesla Inc.
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