Krypto-Crash oder Bullrun? Markus Miller über Bitcoin, BaFin & Datenlecks

3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung! Krypto trotzt geopolitischen Krisen, Zinsen und dem Clarity-Act-Aus. In diesem Krypto-Update analysiert Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) gemeinsam mit Experte Markus Miller (Gründer von KRYPTO-X.BIZ), warum Bitcoin, DeFi und Co. trotz makroökonomischem Gegenwind stark steigen.



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► Darum geht's im Video:

Der Kryptomarkt bricht aus: Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, hoher Ölpreise und Zinserhöhungen der Notenbanken klettert die Gesamtkapitalisierung erstmals seit acht Monaten wieder über 3 Billionen US-Dollar. Selbst das Scheitern des US Clarity Act im Senat stoppt den Trend nicht. Krypto-Experte Markus Miller erklärt im Gespräch mit Richy Dittrich, warum der Bärenmarkt bereinigend gewirkt hat, wieso DeFi-Projekte wie Chainlink und Uniswap kräftig zulegen und wie Anleger die aktuelle Marktbreite und Regulierung einordnen sollten.



Timestamps:

00:00:00 ► Intro: Der heimliche Crash am Anleihenmarkt

00:02:35 ► US-Regulierung: Clarity Act, Trump und Insider-Trading

00:07:46 ► Safe Haven: Wird Bitcoin das neue digitale Gold?

00:11:28 ► Krypto-Zyklen: Darum tickt dieser Bullenmarkt anders

00:14:59 ► DeFi und Tokenisierung: Der Aufstieg realer Vermögenswerte auf der Blockchain

00:24:19 ► Enteignungs-Ängste: Krypto als Schutz vor staatlichen Eingriffen

00:27:27 ► Preisprognose: Sind 840.000 US-Dollar für einen Bitcoin realistisch?

00:34:20 ► Henley Global Index: Wo die Krypto-Millionäre wirklich leben

00:44:06 ► BaFin-Studie: Schützt Bitcoin wirklich vor der Inflation?

00:50:20 ► Die Wiesenbier-Ratio: Kaufkraftverlust am Beispiel Oktoberfest

00:53:48 ► Krypto-Sicherheit: Die wachsende Gefahr durch Datenlecks bei Anbietern

00:57:51 ► „Wrench Attacks“: Wenn digitale Datenlecks zur physischen Bedrohung werden

00:59:15 ► E-Mail-Aliasse & Co.: So schützt du deine Identität effektiv

01:04:33 ► Adoption in der Schweiz: Anonym Bitcoin am Fahrkartenautomaten kaufen

01:09:23 ► Historie: Als man in Liechtenstein Krypto am Postschalter kaufte

01:15:49 ► Steuer-Ausblick: Was Krypto-Anlegern in Deutschland droht

01:16:36 ► Outro





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🕐 Das Video wurde am 25.09.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Euwax Gold

WKN: EWG0LD | ISIN: DE000EWG0LD1

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Alphabet Inc. (Google)

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a



Amazon.com Inc.

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom



Apple Inc.

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple



BlackRock Inc.

WKN: A40PW4 | ISIN: US09247X1019

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a40pw4-blackrock/



Coinbase Global Inc.

WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase-global



Deutsche Telekom AG

WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/555750-deutsche-telekom



eBay Inc.

WKN: 916529 | ISIN: US2786421030

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/916529-ebay



Microsoft Corp.

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



Nvidia Corp.

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



Robinhood Markets Inc.

WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3cvqc-robinhood-markets



Tesla Inc.

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla