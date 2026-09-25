Macron: Schicke Truppen zum Schutz von Ölhafen nach Saudi-Arabien

Paris, 24. ⁠Sep (Reuters) - Frankreich wird Truppen und Verteidigungssysteme nach Saudi-Arabien entsenden, um die für den Energietransport wichtige Hafenstadt Janbu am Roten Meer zu schützen. "Wir werden militärische Mittel, das heißt ‌Soldaten, Radarsysteme und Verteidigungssysteme, entsenden, um diesen Ort zu schützen", sagte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in einem ⁠Fernsehinterview. ⁠Es gehe aber nicht darum, sich in Konflikte einzumischen. Macron versicherte der Bevölkerung angesichts hoher Energiepreise, Frankreich verfüge vor dem Winter über ausreichende Gas- und Ölvorräte. Ein mögliches US-Exportverbot für Diesel nannte Macron "katastrophal" für die ‌Welt und die US-Wirtschaft.

Die Rohölpreise waren ‌zuletzt gestiegen, da die alternative Route für saudische Ölexporte über Janbu von den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen aus dem ⁠Jemen mit Raketen angegriffen worden war.

Macron warnte in dem ‌Interview vor möglichen russischen Angriffen ⁠auf französischem Boden. Russland verstärke seine feindseligen Akte gegen europäische Länder, um den Kontinent einzuschüchtern und die Entschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine zu ‌brechen. Frankreich könnte mit ⁠ähnlichen Angriffen konfrontiert werden wie ⁠beim vereitelten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig im August, für den Deutschland Russland verantwortlich macht.

Einen Bericht der spanischen Zeitung "El Mundo", wonach der US-Geheimdienst CIA europäische Regierungen vor möglichen Drohnenangriffen aus dem Mittelmeerraum gewarnt habe, wies Macron zurück. Die CIA habe die französischen Dienste nicht informiert.

(Bericht von Dominique Vidalon, Inti Landauro, ⁠Leigh Thomas und Gabriel Stargardter. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)