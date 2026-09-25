Drei Fragen an Bernecker 25.09.2026

Merz- und VW-Krise – Einstieg bei Solar- und Wind-Aktien?

onvista · Uhr
Thema: Erneuerbare EnergienKI
Quelle: Bernecker
onvista bei Google bevorzugen

Krise der Merz-Regierung: Welche Aktien sind besonders betroffen?

Die Kanzler-Frage ist die entscheidende Größe dafür, wofür es eine Richtung gibt oder geben könnte, woraus sich konkrete Folgen ableiten könnten. Wir reden also über die Möglichkeitsformen, aber bislang keine konkreten Beschlüsse.

Dennoch wird die Kanzler-Frage die entscheidende Leitgröße für die kommenden drei bis vier Monate werden. Den Beleg dafür liefert der Dax in den vergangenen drei bis vier Tagen mit einem positiven Ansatz, aber sehr viel Vorsicht. Kein Grund, neu zu investieren. Ich warte ab.

Neue schlechte Botschaft bei VW: Wo ist der Boden der Aktie?

Bei VW bleibt alles offen. Die kürzlichen Vereinbarungen sind allesamt ungültig. Es waren Absichtserklärungen ohne bindende Verpflichtung. Der Kardinalpunkt ist: 100.000 Jobs müssen beseitigt werden. 50.000 reichen nicht. Die größere Zahl lässt sich vermutlich rechnerisch erreichen, wenn zwei deutsche Standorte aufgegeben oder verkauft werden. Letzteres gilt als wahrscheinlich.

Käufer sind mehrere Interessenten, um dort eine andere Produktion aufzuziehen, Schwerpunkt Rüstung.Das ergäbe in der Querrechnung der Kosten bzw. Stückerlöse pro Pkw eine deutliche Verbesserung der Marge für VW im Konzernverbund.

Plus
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09.09.2026 · 13:30 Uhr · onvista
Das Volkswagen-Stammwerk ist zu sehen.

Also: Ohne bindende Entscheidungen bleiben alle im Startloch ohne Anstoß. Dagegen steht: Der Marktwert von VW insgesamt liegt weit unter den Durchschnitten der Konkurrenz. Darin liegt das künftige Comebackpotenzial, wofür es aber der skizzierten Entscheidungen bedarf.

Mehr von Bernecker mit 35 Prozent Rabatt- Exklusiv für onvista Leser

KI-Energiehunger: Wird es Zeit für Solar- und Windkraft-Aktien?

Die Verwendung von KI ist der Schlüsselbegriff für alle. Sämtliche technischen Vorgänge hängen damit zusammen und verbessern im Prinzip die Ertragsmarge, sowohl auf der Hersteller- als auch auf der Verwendungsseite. Eine soeben vorgelegte erste Hochrechnung für die deutsche Industrie erreicht einen Zuwachs von 65 Prozent für dieses Jahr. Diese Ungefähr-Größe ist die Leitlinie für alle: In der Anwendung von KI-Kenntnissen liegt der Schlüssel.

Jedes Unternehmen wird demnächst darüber im Einzelnen berichten müssen. Eine Pauschalisierung bringt nichts. Solar und Wind gehören dazu, aber nicht als besondere Ausnahme, sondern im Gesamt-Zusammenhang. Denn: Solar und Wind haben bereits ihre theoretischen Grenzen von knapp 80 Prozent für die Stromproduktion im Inland erreicht.

Sehr viel mehr geht nicht, weil Wind und Solar zwar mehr produzieren können, aber die Verwendungsseite dafür fehlt. Die Industrie benötigt permanenten Strom rund um die Uhr und durchgängig für alle Jahreszeiten.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
D
DAX (Kursindex)
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Aktie steigt zweistellig
Meta bringt Nasdaq 100 in Rekordnähe22. Sept. · dpa-AFX
Das Meta-Logo vor einem Konzerngebäude.
Biokraftstoffhersteller
Verbio prallt erneut an Charthürde ab - Gewinnziel enttäuschtgestern, 10:02 Uhr · dpa-AFX
Verbio prallt erneut an Charthürde ab - Gewinnziel enttäuscht
Drei Fragen an Bernecker 18.09.2026
KI-Rally erstmal vorbei? Fällt Gold? Schutz vor Inflation?18. Sept. · onvista
KI-Rally erstmal vorbei? Fällt Gold? Schutz vor Inflation?
Märkte heute 24.09.2026
MTU Upgrade, McDonald’s schwach, Twilio mit KI-Chancegestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Vorbörse 25.09.2026
Dax steuert auf Gewinne zu - Wochenplus möglichheute, 06:08 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschekgestern, 12:30 Uhr · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen