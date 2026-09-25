Nachfrage nach langlebigen US-Industriegütern stagniert - KI-Infrastruktur wächst

Washington, 25. ⁠Sep (Reuters) - Die Aufträge für langlebige US-Industriegüter sind im August nicht wie erwartet gesunken. Sie verharrten auf dem Niveau des Vormonats, wie das US-Handelsministerium am ‌Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,4 ⁠Prozent gerechnet.

Auf ⁠den zweiten Blick fallen die Ergebnisse besser aus: Ein starker Treiber waren die Bestellungen für Investitionsgüter (ohne Rüstung und Flugzeuge), die um 1,6 Prozent zulegten. Experten hatten hier lediglich mit einem ‌Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. Zudem ‌wurde der Wert für den Vormonat Juli von einer Stagnation auf ein Plus von 0,6 Prozent ⁠nach oben revidiert.

Getragen wird dieses Wachstum von den hohen ‌Investitionen in die Infrastruktur ⁠für Künstliche Intelligenz (KI). Die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen hatten bereits in den beiden vergangenen Quartalen zweistellig zugelegt und stützen so die US-Industrie und ‌die Gesamtwirtschaft. Ökonomen ⁠warnten jedoch, dass sich das ⁠Wachstum in Industriezweigen, die nicht mit KI in Verbindung stehen, verlangsamen könnte. Als Gründe nannten sie steigende Ölpreise, Zinsen und die Renditen für langlaufende US-Staatsanleihen. Die für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts wichtigen Auslieferungen von Investitionsgütern stiegen im August um 0,6 Prozent.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben ⁠von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)