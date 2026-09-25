Neue Friedenshoffnung im Iran-Krieg macht Dax-Anlegern Mut

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Der ⁠leichte Ölpreisrückgang aufgrund neuer Friedenshoffnungen im Nahost-Konflikt hat die Dax-Anleger zu Aktienkäufen motiviert. Der deutsche Leitindex gewann am Freitag ein Prozent auf 25.529 Zähler, der EuroStoxx50 legte 0,9 Prozent zu. Die diplomatischen Signale im Iran-Krieg sorgten für etwas Entlastung, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Jede Entspannung am Ölmarkt reduziert unmittelbar die Inflationssorgen und damit auch den Druck auf die Anleiherenditen." Zuletzt hatte die Erwartung weiter steigender Zinsen die Renditen am Bondmarkt stark in die Höhe getrieben ‌und den Aktienmarkt belastet. An den vergangenen beiden Handelstagen war der Dax um mehr als zwei Prozent gefallen.

Nach Reuters-Informationen suchen amerikanische und iranische Unterhändler in New York derzeit nach einem schrittweisen Ausstieg aus dem Iran-Krieg. Wie aus Kreisen der Verhandlungspartner am Donnerstag verlautete, könnte eine ⁠Vereinbarung vorsehen, dass Teheran ⁠die für den Öltransport wichtige Wasserstraße von Hormus wieder öffnet und Washington im Gegenzug die Wirtschaftsblockade gegen den Iran aufhebt. Der Preis für das Nordseeöl Brent verlor zum Wochenschluss in der Spitze zwei Prozent auf 104,51 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI wurde mit 92,14 Dollar je Fass bis zu 2,6 Prozent niedriger gehandelt.

Am Donnerstag hatten beide Notierungen zeitweise rund fünf Prozent zugelegt, nachdem ein Raketenangriff der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien erneut Befürchtungen vor Versorgungsengpässen geschürt hatte. Analysten gehen davon aus, dass der Preisrückgang beim Öl aufgrund der weiterhin unklaren Gemengelage in Nahost erst einmal ‌begrenzt sein dürfte. Die jüngsten Angriffe der Huthis seien eine deutliche Erinnerung daran, dass kritische ‌Ölressourcen weiterhin im Visier stünden, sagte Tim Waterer, Chefanalyst bei KCM Trade. Auch der Dax hat daher aus Sicht von Timo Emden, Chefmarktanalyst bei CapTrader, nur wenig Spielraum für einen eigenen Rhythmus. "Der Ölpreis bleibt das Damoklesschwert für die Märkte", sagte der Experte.

BOND-RENDITEN IN EURO-ZONE STEIGEN SIEBTE WOCHE IN FOLGE

An den Anleihemärkten beruhigte sich ⁠die Lage nach dem weltweiten Ausverkauf der vergangenen Tage zwar etwas. Insgesamt steuerten die Bond-Renditen der Euro-Zone wegen der Zinserhöhungserwartungen aber auf den siebten wöchentlichen ‌Anstieg in Folge zu. Am Donnerstag hatte die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe ⁠mit 3,6114 Prozent den höchsten Stand seit 17 Jahren erreicht. Die Verzinsung zehnjähriger US-Anleihen markierte mit 5,2251 Prozent ein 19-Jahres-Hoch. Nach Einschätzung der Helaba-Experten sind bis zum zweiten Quartal 2027 drei weitere Zinsschritte vonseiten der US-Notenbank bereits vollständig am Markt eingepreist. Auch bei der Europäischen Zentralbank gehen Investoren davon aus, dass sie im Kampf gegen die Inflation weiter nachlegen wird.

Die US-Währung konnte von der ‌Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik der Fed zum Wochenschluss nicht profitieren. Der Dollar-Index verlor ⁠nach seinem zuletzt deutlichen Anstieg 0,3 Prozent auf 101,03 Zähler. ⁠Der Euro erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten und rückte um 0,1 Prozent auf 1,1394 Dollar vor.

HELLOFRESH AUF TAUCHSTATION

Auf der Unternehmensseite erhielten die Luftfahrtwerte Auftrieb durch den fallenden Ölpreis. Der Branchenindex gewann 1,7 Prozent. Im MDax legten TUI und die Titel der Lufthansa jeweils mehr als zwei Prozent zu. Die Papiere der British-Airways-Mutter IAG und von Air France-KLM rückten um 2,2 beziehungsweise 3,4 Prozent vor. Das Nachsehen hatten die Aktien von Airbus, die im Dax 1,8 Prozent nachgaben. Der französisch-deutsche Flugzeugbauer hat einen Qualitätsmangel bei seinen A321neo-Flugzeugen festgestellt. Es handele sich dabei jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem, weshalb die Maschinen weiter betrieben werden könnten, teilte das Unternehmen mit.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Verlierer der vergangenen Tage. Die Aktien von Siemens Energy, der Deutschen Bank und der Commerzbank stiegen um jeweils mehr als zwei Prozent. Im SDax ⁠fielen HelloFresh um bis zu 14,9 Prozent auf ein Rekordtief von 2,16 Euro, nachdem der Essenslieferant wegen einer überraschend geringen Nachfrage seine Jahresziele heruntergeschraubt hatte.

(Bericht von Daniela Pegna, Mitarbeit von Sanne Schimanski. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)