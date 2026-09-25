Original-Research: 2G Energy AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Verkaufen

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Original-Research: 2G Energy AG - von Parmantier & Cie. GmbH

25.09.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:               2G Energy AG
     ISIN:                      DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:         1. Update nach Initial Coverage
     Empfehlung:                Verkaufen
     seit:                      25.09.2026
     Kursziel:                  EUR 39,00
     Kursziel auf Sicht von:    6 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   René Parmantier

PRESSEMITTEILUNG
Frankfurt am Main, 25. September 2026

2G Energy AG: Gebucht ist nicht bezahlt - PARMANTIER & CIE. Research
bestätigt Verkaufsempfehlung nach Energy-Vault-Auftrag

Frankfurt am Main - Die 2G Energy AG hat am 23. September 2026 einen Auftrag
der Energy Vault Holdings, Inc. über 275 MW containerisierte
Stromerzeugungsanlagen für KI- und Rechenzentrumskunden in den USA gemeldet;
die Aktie stieg daraufhin um 9,5 %. PARMANTIER & CIE. bestätigt im
Research-Update vom 25. September 2026 die Verkaufsempfehlung für die Aktie
mit einem Kursziel von EUR 39,00, rund 40 % unter dem Schlusskurs vom 23.
September 2026.

Der Auftrag ist ein echter Nachfragebeleg und verbessert die
Umsatzvisibilität für 2028. Zu Umsatz und Cashflow 2026 trägt er jedoch
nichts bei; die Auslieferung ist erst zwischen dem vierten Quartal 2027 und
dem dritten Quartal 2028 geplant. Nach Auswertung der SEC-Unterlagen von
Energy Vault ist der Auftrag aus einer unverbindlichen Reservierung von
Produktionsslots hervorgegangen. Die einzige offengelegte Zahlung,
Reservierungsgebühren von 17,0 Mio. USD, entspricht rund 5 % des geschätzten
Auftragswerts. Zahlungsbedingungen, Anzahlungen oder eine
Stornierungsentschädigung hat 2G nicht veröffentlicht.

Wesentliche Highlights:

  * Paralleler Auftrag: Energy Vault hat dieselben 275 MW bei Rolls-Royce
    MTU kontrahiert - mit eigener Finanzierung; für die 2G-Tranche ist keine
    angekündigt

  * Kein unterzeichneter Endkunde: Der größte Kundenvertrag von Energy Vault
    (1,25 GW, Texas) nutzt Caterpillar-Aggregate

  * Dünne Eigenkapitalbasis des Kunden: Eigenkapital von Energy Vault zum
    30.06.2026 bei USD 6,9 Mio.

  * Sehr schwaches erstes Halbjahr erwartet: Umsatz von EUR 140-150 Mio.
    (Vorjahr: EUR 170,3 Mio.), EBIT um die Nulllinie

  * Kapitalerhöhung erwartet: Bankguthaben abzüglich Kontokorrent Ende 2025
    bei EUR 0,04 Mio., Finanzierungsbedarf erreicht 2027 seinen Höhepunkt

  * Bewertung unverändert: Auftrag im DCF EUR 0,6-0,9 je Aktie wert, Kursziel
    EUR 39,00

Die nächsten Termine sind die vorläufigen Halbjahreszahlen am 29. September,
der erste Kapitalmarkttag am 1. Oktober in Heek und der vollständige
Halbjahresbericht am 15. Oktober 2026. Entscheidend ist, ob die Anzahlungen
aus den Rechenzentrumsaufträgen eingegangen sind und zu welchen Bedingungen
2G an Energy Vault liefert. Die Erwartung einer Kapitalerhöhung ist eine
Einschätzung von PARMANTIER & CIE. Research; das Unternehmen hat keine
Kapitalmaßnahme angekündigt.

Für Investoren gilt: Auftragseingang ist nicht Umsatz, und Umsatz ist nicht
Cashflow. Solange Anzahlungen, Margen und Cash Conversion nicht belegt sind,
preist der aktuelle Kurs aus Sicht von PARMANTIER & CIE. Research ein
Bull-Case-Szenario ein. PARMANTIER & CIE. Research noch PARMANTIER & CIE.
hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weder Long- noch Short-Positionen in
Aktien der 2G Energy AG. D

Vollständiger Research-Bericht verfügbar unter:
Bloomberg ; FactSet ; LSEG
Online: https://www.parmantiercie.com/research

Über PARMANTIER & CIE. GmbH
PARMANTIER & CIE. ist eine moderne Merchant Bank mit Sitz in Frankfurt am
Main. Die Gesellschaft berät Unternehmen in allen Fragen der Finanzierung -
Eigenkapital, Fremdkapital und hybride Instrumente - und investiert auch
selbst in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. PARMANTIER &
CIE. steht für Integrität, Weitblick und maßgeschneiderte
Finanzierungslösungen mit unternehmerischer Beteiligung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f43582c55a40570ad810b89e397f379e

Kontakt für Rückfragen:
PARMANTIER & CIE. GmbH
Hungener Straße 6 - THE HOST
60389 Frankfurt am Main
E-Mail: info@parmantiercie.com
Web: www.parmantiercie.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=b3ada44a-b8c8-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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