Original-Research: ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG

25.09.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG

     Unternehmen:               ÖKOWORLD AG
     ISIN:                      DE0005408686

     Anlass der Studie:         Bericht H1 2026, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.09.2026
     Kursziel:                  EUR 39,30
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Hohe Profitabilität bei noch rückläufigem Umsatz - aktiver ETF und
AVD-Angebot in Vorbereitung

Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat das erste
Halbjahr 2026 mit einem Umsatz von 25,2 Mio. (-5,3%) abgeschlossen. Das EBIT
lag bei EUR 10,2 Mio. (-17,7%), wobei die EBIT-Marge mit 40,5% (H1 25: 46,6%)
weiter auf hohem Niveau verblieb. Das Ergebnis pro Aktie legte - auf Grund
der durch Rückkäufe reduzierten Aktienanzahl - sogar leicht zu und erreichte
EUR 1,40 (+3,7%). Die Fonds-Abflüsse übersteigen auch weiterhin die Zuflüsse,
jedoch auf reduziertem Niveau. Auf Grund der Marktentwicklung und der guten
Performance der Fonds stiegen die Assets under Management (AuM) in H1 2026
um EUR 370 Mio. (auf EUR 2,72 Mrd. zum 30.6.2026). Mit der Produktoffensive
(aktiver ETF) und einem Angebot zum Altersvorsorgedepot (AVD) sehen wir zwei
mittelfristig wirkende Wachstumsimpulse, die die ÖKOWORLD-Aktie
(Dividendenrendite 2026e: 7,4%) von reinen Dividendenwerten abheben.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 39,30. Wir stufen die Aktie weiterhin
mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=fd3d394a8e1644741f2d3abb1dca1a11

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=06ba0968-b8c2-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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2405596 25.09.2026 CET/CEST

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