OTS: Deutsche Leasing AG / Wechsel an der Spitze der Deutschen Leasing geplant

Wechsel an der Spitze der Deutschen Leasing geplant Bad Homburg (ots) - Langjähriger CEO Ostermann verabschiedet sich zum 30.09.2027 Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2026/2027 wird Kai Ostermann aus dem Vorstand der Deutschen Leasing planmäßig ausscheiden. Ostermann gehört dem Vorstand des Marktführers in Deutschland seit 2006 an und hat seit 2010 den Vorstandsvorsitz inne. "Nach 17 Jahren erfüllender Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender ist 2027 der richtige Zeitpunkt für eine Weitergabe der Verantwortung an meine Nachfolgerin", so Ostermann. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 24.09.2026 zu der Beendigung bereits heute sein Bedauern und zugleich größte Anerkennung für das langjährige erfolgreiche Wirken von Herrn Ostermann zum Ausdruck gebracht. Alexander Wüerst (Vorsitzender des Aufsichtsrats): "Kai Ostermann genießt in unserem Verbund und der Leasingbranche hohes Ansehen und hat die Deutsche Leasing Gruppe über viele Jahre sehr erfolgreich geprägt. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit in der verbleibenden Zeit." Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Sonja Kardorf zur Vorstandsvorsitzenden ab 01.10.2027 bestellt. Zudem wurde sie für das am 01.10.2026 startende Geschäftsjahr zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Kardorf ist bereits seit acht Jahren Mitglied des Vorstands und als CRO für das Ressort "Risikomanagement" verantwortlich. Vor ihrem Eintritt in die Deutsche Leasing hatte sie verschiedene Führungspositionen bei Banken im In- und Ausland inne, zuletzt als Vorstand bei der Investitionsbank Berlin. Mit der frühzeitigen Nachfolgeregelung wird ein guter und nahtloser Übergang an der Spitze der Deutschen Leasing sichergestellt. Über die erforderlich werdende Nachbesetzung des CRO wird in den nächsten Monaten entschieden. Alexander Wüerst: "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit Sonja Kardorf bereits heute für eine hervorragende Nachfolge zu sorgen." Über die Deutsche Leasing Die Deutsche Leasing Gruppe ist ein lösungsorientierter Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand. Seit über 60 Jahren begleitet das Unternehmen Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet umfassende Finanzierungslösungen (Asset Finance) sowie ergänzende Dienstleistungen (Asset Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Als zentraler, international ausgerichteter Verbundpartner innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt die Deutsche Leasing den deutschen Mittelstand bei der Finanzierung von Transformation und Innovation - von Dekarbonisierung über Digitalisierung bis hin zu zukunftsfähiger Infrastruktur. Im internationalen Geschäft ist die Deutsche Leasing in über 20 Ländern aktiv, darunter in den wichtigsten Exportmärkten Europas, in China, den USA, Kanada und Brasilien. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen ein Neugeschäftsvolumen von 11,4 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 3.200 Mitarbeitende. Hinweis für die Redaktion: Fotomaterial zum Download finden Sie unter: https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/presse/pressefotos Pressekontakt: Dorina Gutberlet Pressesprecherin Telefon +49 6172 88-1170 mailto:dorina.gutberlet@deutsche-leasing.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/6358848 OTS: Deutsche Leasing AG