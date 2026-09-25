Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Wirtschaftsprognose

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Wirtschaftsprognose:

"Die Träume der angeschlagenen Bundesregierung brauchen mit der neuen Prognose allerdings nicht in den Himmel zu wachsen. Denn die Staatsschulden sind hoch, Energiekosten und steigende Preise lasten auf Unternehmen wie Verbrauchern, die Reformen der Regierung existieren bisher nur auf Papier. Und die Investitionen der heimischen Unternehmen, welche die Basis für den künftigen Wohlstand legen, haben nicht angezogen. Damit es dauerhaft aufwärtsgeht, muss der Bund noch einige Schalter umlegen."/yyzz/DP/men

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