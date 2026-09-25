Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Berlin/Olympiabewerbung

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Berlin/Olympiabewerbung:

"Die Berliner Olympiabewerbung hatte gegen die aus München und Köln einen schweren Stand. Das lag wesentlich an der fehlenden politischen Rückendeckung in der Stadt, belegt durch das Wahlergebnis; schließlich zählen auch die Grünen zur Fraktion "Nolympia". Ebenfalls trifft zu, dass damit eine Riesenchance vertan wurde. Man kann über korrupte Sportverbände und ökologische Probleme räsonieren. Aber Paris und London zeigten, dass eine europäische Metropole ihre Strahlkraft mit gelungenen Spielen verstärkt. Peking und Sotschi zeigten andererseits, dass nichts damit gewonnen ist, wenn man sie Despotien überlässt. Bemerkenswert ist der Zug Wegners trotzdem. Denn es ist ja noch gar nicht klar, dass die Linkspartei die künftige Berliner Regierung anführen wird."/yyzz/DP/men

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