Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Trump

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COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Trump

US-Präsident Donald Trump und sein Stabschef Stephen Miller haben sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft der Vereinigten Staaten vollständig umzukrempeln. Sie führen eine rechtspopulistische Revolution von oben und sie führen sie gegen die bewährten Institutionen des Landes. Sei es beim Vorgehen gegen Migranten, beim Einsatz der Nationalgarde, im Kampf gegen die Universitäten und gegen vermeintlich liberale Kräfte im Militär - immer wieder überschreiten sie die Gesetze oder auch Regeln. Der Kampf gegen die Medien spielt dabei eine zentrale Rolle. Je länger seine zweite und letzte Amtszeit dauert, desto ungenierter gehen er und die Architekten seiner Macht vor./yyzz/DP/zb

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