Pressestimme: 'Neue Presse' zu Wirtschaft und Reformen
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu Wirtschaft und Reformen:
"Alles schwarz zu malen, das lässt sich nach der neuen Prognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute nicht mehr durchhalten. Künftig braucht es verstärkt den differenzierten Blick auf die Lage der Unternehmen. Denn der Miniaufschwung steht auf wackligen Füßen. Zwar wirken die schuldenfinanzierten staatlichen Ausgaben in Infrastruktur und Rüstung, die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen leidet jedoch weiterhin. Die großen Branchen sind sehr unterschiedlich von der Erholung betroffen."/yyzz/DP/men
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