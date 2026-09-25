ROUNDUP 3: Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bürogebäude in Kiew

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Durch Einschläge russischer Drohnen unter anderem in einem Bürogebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Rund zwei Dutzend seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram mit. Drei der Leichen wurden demnach auf einem Parkplatz vor dem Bürohaus gefunden. Ein Brand sei gelöscht worden.

Später bestätigte der IT-Dienstleister Datagroup Schäden an einem Gebäude des Unternehmens. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden. Die Dienste liefen über eine Reserveinfrastruktur weiter, Kundendaten seien gesichert. Bereits an den Vortagen wurden Datenzentren mit Drohnen angegriffen. Mehrere Internetanbieter informierten über kurzzeitige Probleme.

Seit Wochen attackiert das russische Militär auch tagsüber Ziele in Kiew mit Drohnen und Raketen. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/zb

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