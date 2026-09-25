ROUNDUP: Agrarminister scheitern mit Vorstoß zu Rücklage für Dürre

dpa-AFX · Uhr
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WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Agrarminister der Bundesländer sind im Bundesrat mit ihrer Initiative gescheitert, eine Risikoausgleichsrücklage für die Bauern einzuführen. Der Bundesrat sei dem Vorstoß, der zuvor bei der Konferenz in Würzburg einstimmig gefasst worden war, nicht gefolgt, sagte die Konferenz-Vorsitzende, Bayerns Ressortchefin Michaela Kaniber (CSU).

Die Rücklage war geplant, um die Bauern besser gegen Ausfälle etwa durch Dürre oder internationale Krisen zu schützen. Zwar vertraten die Ministerinnen und Minister in dem Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, die Auffassung, dass Landwirte grundsätzlich zunächst einmal selbst für ihr Risikomanagement verantwortlich sind.

Zudem seien sie aufgefordert, Mehrgefahrenversicherungen abzuschließen. Ad-hoc-Hilfen sollen künftig an die Teilnahme an solchen Versicherungen geknüpft werden./vr/dm/DP/zb

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